Marí: Quien debe dejar el cargo es quien cambia el programa a mitad carrera

Valencia, 6 jun (EFE).- El exportavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes Alexis Marí ha afirmado hoy que quienes deben dejar el cago son "aquellos que se presentan con un programa electoral y lo quieren variar a mitad de carrera", y se ha negado a recibir recomendaciones de ciertas personas en forma de "riñas o moralinas".

En declaraciones a EFE, Marí ha respondido a las palabras de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ayer consideró que al exportavoz parlamentario sólo le queda "dejar sus cargos" después de sus continuos ataques al partido y a algunos de sus dirigentes.

"La misma recomendación le daría a ella", ha planteado Marí, quien ha manifestado que "cuando uno pierde casi el 40 % de afiliados en un período tan corto de tiempo es una clara muestra de que algo no funciona bien, por lo menos en cualquier empresa que se quiera llamar seria".

Marí se ha negado a recibir "recomendaciones de ciertas personas", en forma de "riñas o moralinas", y ha recordado que cuando a Arrimadas "le daban colacao de pequeña", él ya estaba "peleando duramente contra el nacionalismo excluyente y el independentismo".

"El que quiera cambiar el paso que lo cambie, yo no lo voy a hacer", ha dicho el exportavoz de Ciudadanos, quien ha reconocido que la situación que vive el grupo en Les Corts "no es la mejor", pero ha asegurado que no ha pensado en dejar su puesto.

Cree que quienes deben dejar sus cargos son "aquellos que se presentan con un programa y lo quieren variar a mitad carrera" y ha recordado que Ciudadanos defendía que el programa electoral "era un contrato con ciudadanía", por lo que "habrá que cumplirlo", ha defendido.