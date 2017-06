Alcaldesa afirma que trabajan para que Cruz deje la presidencia del Castellón

Castellón, 6 jun (EFE).- La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco Gual, señaló en un vídeo que ha colgado en una red social, que su equipo de Gobierno trabaja para que David Cruz abandone la presidencia del CD Castellón, ya que aseguró que "no es un digno representante" de esta entidad.

"El presidente del Castellón no es un digno representante del albinegrismo, no se puede jugar con el club como si fuera una mercancía que se compra y se vende. No se puede maltratar a los jugadores, que son los que de verdad están luchando para que el Castellón suba de categoría", señaló.

"Tampoco se puede agredir a la afición ni verbal ni físicamente, es intolerable. Ha de empezar un nuevo tiempo para el CD Castellón y ha de empezar ya, y en ese nuevo tiempo David Cruz no puede estar, y desde el equipo de gobierno estamos trabajando para que así sea", recalcó.

La primera edil se congratuló de la trayectoria deportiva del equipo, inmerso en la segunda ronda de la promoción de ascenso a Segunda B, aunque reconoció que también le apena la mala gestión del club.

"Tenemos una sensación agridulce. Nos alegramos de los éxitos del CD Castellón y de sus esfuerzos por subir a Segunda B. Estamos orgullosos de ese Castellón, pero no podemos decir lo mismo de la dirección y de la gestión del club", concluyó.