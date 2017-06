Podemos urge al Consell a adoptar medidas contra el cambio climático

València, 5 jun (EFE).- El secretario general de Podemos-Podem, Antonio Estañ, ha pedido al Consell que adopte medidas contra el cambio climático mientras no se disponga de la estrategia autonómica al respecto.

En un comunicado, Estañ ha asegurado que los plazos que ha detallado hoy el Consell respecto a esta cuestión aplazará prácticamente a 2018 su entrada en vigor y solo tendrá un recorrido de dos años.

Por ello, ha instado al Gobierno Valenciano a adoptar medidas de forma inmediata para paliar los efectos del cambio climático.

Podemos ha recordado que Les Corts Valencianes aprobaron recientemente una moción de este grupo -con la abstención del PP- que plantea que se implementen medidas de alfabetización climática, con el fin de que se conozcan y valoren los efectos del cambio climático.

También se insiste en la necesidad de establecer espacios de intermediación para generar consensos en la sociedad valenciana asegurando que todos los actores sean partícipes y poder así llevar a cabo medidas de corte estructural.

El parlamentario ha advertido de que las zonas más afectadas por el aumento de las temperaturas y los episodios de calor extremo son las costas mediterráneas y ha alertado respecto a que en la Comunitat Valenciana "es precisamente donde somos más vulnerables a las consecuencias del cambio climático, cuyos efectos ya estamos experimentando con la subida del nivel del mar".

También se ha referido Estañ a "la mayor duración de los temporales, con la regresión de las playas, los peligros para el turismo y la consiguiente desaparición de los ecosistemas costeros y dunares", ha lamentado.

El líder de Podemos en la Comunitat ha aludido a la "necesaria transición energética" y ha advertido de que "mientras tengamos impuesto al sol y no haya una apuesta decidida por apostar las renovables y energías verdes, ésta será muy complicada".

"El cambio climático produce y producirá una merma importante en nuestra calidad de vida si no tomamos medidas eficaces y contundentes para frenarlo. Nos estamos acercando a un punto de no retorno, y de no tomarlo en serio podríamos encontrarnos con la desertificación de la franja mediterránea, además de hacer muy difícil la actividad económica en la agricultura o el turismo", ha advertido.

Podemos también ha defendido la implementación de una Oficina Valenciana de Cambio Climático encargada de coordinar y unificar políticas y ofrecer información de forma ágil y directa sobre el cambio climático en la Comunitat Valenciana.