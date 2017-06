Ortiz : La decisión sobre congreso de Valencia se coordinará con Madrid

València, 5 jun (EFE).- La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, ha asegurado hoy que la decisión que se adopte sobre el congreso provincial de Valencia, "sea la que sea", se adoptará "siempre" en "perfecta coordinación" entre la dirección regional y la nacional del partido.

En rueda de prensa tras la reunión del consejo de dirección del PPCV, Ortiz ha afirmado que "no le consta" que desde la dirección nacional del partido se vaya a nombrar, ante el enfrentamiento interno que existe para el congreso provincial, una gestora, que a su juicio sería la última opción y solo para convocar el cónclave.

Ha admitido que, en el caso del congreso provincial de Valencia, es "público y notorio" que hace falta "mucha paciencia, mucho diálogo, mucha templanza y mucho sentido común", pero ha considerado que en los últimos tiempos hay "más calma" que cuando se celebró la junta directiva que acabó sin acuerdo sobre el comité organizador.

Ortiz ha insistido en la necesidad de que primen "el sentido común y la tranquilidad", mientras que respecto a la posibilidad de aplazar el congreso para después del verano ha dicho que la dirección regional valora que todo se va a hacer "en perfecta coordinación" con la nacional.

"Ninguna de las dos direcciones tiene previsto que se hagan las cosas sin que haya un consenso, porque no tiene sentido", ha aseverado Ortiz, para quien, si se tiene que hacer el cónclave ya o "más adelante" es algo que se negociará en los próximos días, desde "la máxima transparencia, tranquilidad y sentido común".

Así, ha afirmado que no van a "intentar generar con las prisas ningún espectáculo", porque no les interesa, porque no quieren y porque no es la imagen que tiene que dar este partido.

"Está todo encima de la mesa", ha asegurado la secretaria regional del PPCV, quien ha defendido que lo que pide la dirección nacional es "sentido común, altura de miras" y que el partido esté "por encima de las personas y de los personalismos".

Ortiz ha indicado que "lo importante" es que "no se ponga en riesgo en ningún momento" al partido, y ha alertado que "a nadie le va a salir gratis si pretende hacer otra cosa bajo el paraguas" del partido.

A su juicio, se puede llegar a acuerdos, se pueden valorar todas las posibilidades que abren los estatutos, "incluso algunas que no están dentro de los estatutos pero que podrían dar paz" a este proceso, y ha insistido en que "todo está encima de la mesa".

Ortiz ha explicado que está pendiente la celebración de una reunión en Madrid, en la que se podrá tratar "cualquier situación" pero para la que aún no hay fecha aunque será "en breve", y ha indicado que ambas direcciones quedaron en que sería "conveniente rebajar un poco la tensión y los ánimos" antes de ese encuentro.