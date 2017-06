Diot: "Pusimos la misma intensidad que Baskonia y debemos repetirla el lunes"

València, 4 jun (EFE).- Antoine Diot, base del Valencia Basket, aseguró que la clave de la victoria lograda el pasado sábado en el tercer encuentro de los cuartos de final de la ACB ante el Baskonia fue igualar la intensidad del equipo vasco y resaltó que deberán volver a hacerlo el lunes si quieren sentenciar la eliminatoria y evitar un quinto encuentro.

"Para competir con Baskonia debes poner la misma intensidad que ellos y luego mover la pelota, lo hicimos el sábado y debemos hacerlo el lunes", explicó a Efe el base.

"Luchamos como equipo y defendimos como equipo, esa fue la clave del partido. Estoy muy contento, el partido tuvo sus altibajos pero finalmente ganamos y tenemos una segunda victoria", añadió el director de juego.

El jugador francés recalcó que deben afrontar ese encuentro como si no fuera a tener una segunda oportunidad si lo pierden, que sería el próximo miércoles pero ya en el Fernando Buesa Arena de Vitoria y no en el pabellón de la Fuente de San Luis.

"No podemos pensar en nada más que en el partido del lunes, hay que jugar un partido detrás de otro", resaltó Diot, que fue clave en el triunfo del sábado al ser el máximo anotador de los locales y su guía en los minutos finales.

"El base debe gestionar al equipo e intento hacerlo pero no es sólo una cuestión mía, es trabajo de equipo", explicó Diot.

El internacional francés fue el único base del equipo valenciano ante la ausencia de Sam Van Rossom, que no está inscrito en las eliminatorias por el título y fue operado de su rodilla esta semana, y de Guillem Vives, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el segundo encuentro y es duda para el cuarto.

"No es una buena situación para nosotros, no me gusta tener fuera a Sam y que Guillem esté lesionado, espero que podamos recuperarle el lunes. Mientras tanto intento asumir la responsabilidad y el sábado salió bien", afirmó.

Diot también alabó el trabajo del resto de exteriores, que se turnaron para cubrir los nueve minutos que tuvo de descanso durante el choque.

"Hicieron su trabajo lo mejor posible y se vio que se puede jugar sin base. Fernando San Emeterio, Joan Sastre y en general todos mis compañeros son lo suficientemente inteligentes para jugar sin base", concluyó.