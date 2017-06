Bautista: "No creo que sea imposible ganar a Nadal, pero sí muy difícil"

París, 4 jun (EFE).- El castellonense Roberto Bautista, que hoy perdió 6-1, 6-2 y 6-2 contra Rafael Nadal aseguró que ganar a su compatriota "no es imposible, pero sí muy difícil".

"Te juega todos los puntos, no descansa ningún punto, mete mucha intensidad en todo el partido", señaló.

"En el primer set he tenido la sensación de que yo mandaba más, pero ha terminado 6-1. A partir de ahí, él ha mandado más y yo he dejado de jugar como hasta ese momento y él ha tomado el control del partido", comentó.

"Creo que he estado bien en el primer set, luego me he alejado de las cosas que tenía que hacer, he dejado de ser igual de agresivo, no he sacado todo el tenis que tengo dentro, por eso estoy un poco disgustado", agregó.

Bautista perdió hoy contra Nadal en Roland Garros tras haber caído en el pasado frente al serbio Novak Djokovic en el Abierto de Estados Unidos y ante el suizo Roger Federer en Wimbledon.

"Lo peor fue contra Federer en Wimbledon, porque no tocas la pelota", señaló.

Bautista indicó que Nadal es el claro favorito para ganar el torneo aunque avisó: "En un Grand Slam todo campeón tiene que pasar momentos difíciles y él todavía no los ha pasado".