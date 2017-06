Mata: El respeto al president de los valencianos no lo conoce Hernando

València, 3 jun (EFE).- El portavoz del grupo socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha asegurado hoy que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, con sus críticas al president de la Generalitat, Ximo Puig, ha demostrado que "no conoce ni entiende" lo que significa "respeto y la dignidad al presidente de todos los valencianos".

En un comunicado, Mata ha calificado de "impresentable" que un dirigente del PP nacional, que en alguna ocasión ha llegado a burlarse de las víctimas del franquismo, "se atreva a venir a la Comunitat a tratarnos como un pueblo del que reirse y burlarse abiertamente".

"El muñidor del que ha sido el peor presupuesto de la historia para los valencianos, que no incrementa nuestras inversiones, que no tiene en cuenta nuestro peso poblacional, que nos machaca en cuanto a financiación per cápita y que nos margina en cuanto a infraestructuras ha tenido la desfachatez de venir a la Comunitat a reirse de nosotros y eso, más allá de los comentarios sobre los apellidos del president Puig, no vamos a permitir que quede impune".

Mata ha recordado que "todos y cada uno de los euros que se transfieren del Gobierno de España son nuestros. No debemos nada a nadie y es más, el PP lo único que está haciendo es abrir y cerrar a su antojo un dinero que es nuestro", en relación al FLA.

Mata le ha recordado que, en Sanidad, el Gobierno de Puig está invirtiendo en los tratamientos contra la hepatitis C que ellos dejaron fuera; está modernizando todos los medios de diagnóstico y ha universalizado la sanidad, pese a los intentos del PP de llevar esta decisión al Constitucional.

En lo relativo a Educación, el portavoz del PSPV ha incidido en que "ha sido precisamente un gobierno de izquierdas el que ha aprobado libros de texto gratuitos para todos, bajado las ratios, abierto comedores escolares en verano y ampliado las becas de transporte y de comedor".

"¿Por qué tiene que venir un personaje de esta calaña, el señor Hernando, a una comunidad de gente honrada a preguntar en qué nos gastamos el dinero?", se ha preguntado Mata, que ha añadido que "bastaba que Hernando mirara a su alrededor para que le aclararan dónde fue el dinero de los valencianos".

"Pero si quiere se lo recordamos: el dinero de los valencianos fue a aeropuertos sin aviones, a disparates de F1, a la Copa América o directamente a los bolsillos de Correa, el Bigotes y Gürtel", ha señalado Mata.

El dirigente socialista ha insistido en que la Comunitat Valenciana "no es una colonia de un señor feudal, ni un pueblo del que nadie se tenga que burlar. La dignidad y el respeto a los valencianos está por encima de cualquier ideología y de cualquier partido político".