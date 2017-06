R.Hernando pide a Pedro Sánchez que respete a sus votantes y dialogue con PP

Peñíscola , 3 jun .- El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha pedido hoy al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez que "respete más a sus votantes y diputados" y "dialogue con el PP".

Hernando, que hoy ha participado en la apertura del Congreso del PP de la provincia de Castellón que se celebra en Peñíscola, la ha recordado al líder socialista que los diputados que están en el Congreso "a los que usted llamó traidores son los diputados elegidos por la gente que ha votado al PSOE".

El portavoz del PP ha afirmado que el PP ganó las últimas elecciones generales con "más diputados y más diferencia", pero "algunos no se resignaron y quisieron hacer un pacto con todos contra el PP, incluidos los independentistas y no le salió y le echaron" en referencia a Pedro Sánchez.

Hernández ha añadido que Sánchez "ha vuelto diciendo que se siente muy próximo a los votantes de Podemos", pero le ha aconsejado "que se sienta más próximo a los votantes del PSOE, que es su partido".

Tras asegurar que no quiere darle lecciones, el dirigente del PP le ha pedido a Sánchez que "intente respetar un poco más a sus votantes y diputados y dialogue con el PP, que eso es lo que le han pedido los ciudadanos y déjese de 'no es no porque no' porque conduce absolutamente a nada".