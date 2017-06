La Fiscalía admite a trámite la denuncia contra el alcalde de Riba-roja

València, 3 jun (EFE).- La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia que interpuso Podemos por un presunto amaño del concurso para la concesión del servicio de asesoría jurídica en el Ayuntamiento de Riba-roja por importe es de 54.000 euros, según ha informado esta formación.

En un comunicado, Podemos ha señalado que la Fiscal Jefe Provincial acusa recibo de la denuncia presentada el pasado día 18 de mayo por el secretario general de Podemos, Antonio Montiel, y tres concejales de Riba-roja Puede, por esta presuntas irregularidades.

La formación morada también ha informado de que ha dimitido el asesor Álvaro Aleixandre, que ganó el concurso y que también está denunciado junto al alcalde de la localidad Robert Raga (PSPV).

Según las declaraciones de los denunciantes, tenían pruebas "muy sólidas" de que se había producido un presunto amaño del concurso negociado sin publicidad de asesoría jurídica municipal.

Los denunciantes manifestaron que presuntamente se había utilizado el método fraudulento de "las empresas comparsa", que supone que cuando un contrato de un servicio pasa de una determinada cantidad que obliga a que al menos tres empresas hagan ofertas, se invita a la que se quiere que gane y a dos empresas más que hacen de "comparsa" y que son conocidas de la primera y que siempre pujan por encima de la que se quiere que gane el concurso.

Este método, han indicado las mismas fuentes, es claramente "lesivo" para los intereses de la administración, puesto que cuesta mucho dinero a las arcas públicas que no exista competencia real entre las empresas, además de que se crea "un servilismo nada sano" de estas empresas con los responsables políticos que las eligen.

En el caso del que hablamos, dos abogados pujaron por la cantidad máxima permitida, 54.000 euros y el que ganó lo hizo pujando por 300? menos.

Según Podemos, después de 15 días desde la denuncia, ningún concejal del equipo de gobierno (PSPV, Compromís y EU), se ha puesto en contacto con los concejales denunciantes para interesarse por las pruebas que tienen del presunto amaño.

Por el contrario, se han alineado, mediante un comunicado, con las tesis del alcalde acusando a nuestra denuncia de "rabieta política", han agregado.

Según los denunciantes, "es inadmisible que los que hace nada se definían como regeneradores de la vida política, no encuentren ni un momento para parar y preguntarse si en su propio gobierno se está produciendo o no una presunta corrupción".

"El hecho de no haber preguntado nada, y haberse alineado desde el minuto cero con el alcalde, no puede suponer más que la connivencia en la adjudicación o simplemente la necesidad de no enfadar al alcalde, no sea que les quite su salario de concejales", han agregado.

Además, según Podemos funcionarios del consistorio "que no el alcalde", les han informado que el asesor Álvaro Aleixandre, el primero de los nombramiento de Raga, ha dimitido de su cargo.

Se trata del abogado que en el informe pericial presentado en la Fiscalía apuntaba como autor de las tres instancias de los abogados que optaban al concurso y ganador del mismo.

"Esta dimisión no viene más que a reafirmar nuestras pruebas de que algo oscuro ha ocurrido en la designación de ese contrato", han asegurado.

Los denunciantes han exigido al alcalde que dé explicaciones de por qué eligió a esos tres abogados para optar al servicio de asesoría jurídica, ya que no eran abogados que trabajasen en la comarca, así como por qué las tres ofertas no tardaron ni 48 horas en entrar en el registro y que, según el peritaje caligráfico, estuvieran firmadas por el que ganó el concurso.