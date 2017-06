Ribó sigue sin ejecutar inversiones en barrios por 4,5 millones de euros

València, 2 jun (EFE).- La concejala del PP en el Ayuntamiento de València Lourdes Bernal ha denunciado hoy que "prácticamente en la mitad del ejercicio 2017, 44 proyectos de inversión en barrios de la ciudad por valor de 4,4 millones siguen pendientes de trámites y aprobación".

En un comunicado, ha vuelto a incidir en "la paralización e ineficacia" del proceso participativo de inversión en barrios de siete millones de euros del presupuesto municipal.

En este sentido, ha apuntado Bernal "que después de transcurridos más de 15 meses que los vecinos de Valencia votaron la ejecución de determinados proyectos de inversión en sus barrios, no es de recibo que la mitad de las obras elegidas por los ciudadanos siguen paradas y sin fecha de comienzo".

"Difícilmente los ciudadanos van a seguir confiando en un gobierno municipal que es incapaz de gestionar y ejecutar un presupuesto de siete millones para hacer pequeñas obras de infraestructura y completar dotaciones públicas en sus barrio", ha declarado.

Esta situación, ha proseguido, "es consecuencia de la ineficacia y descoordinación existentes entre las diferentes áreas de gestión del Ayuntamiento de Valencia", que fruto del reparto de responsabilidades llevada a cabo por el gobierno tripartito se hace más evidente a la hora de ejecutar obras, infraestructuras y dotaciones en los barrios de la ciudad.

Lourdes Bernal ha insistido, como viene haciendo el Grupo Municipal Popular a lo largo de los casi dos años de gobierno tripartito, que el modelo de participación de los presupuestos municipales de inversión en los barrios "es un corta y pega del adoptado por los gobiernos mal llamados del cambio en otras ciudades, y que está resultando un completo y absoluto fracaso".

Y ello, "fundamentalmente porque no cumple y no da respuesta el objetivo en virtud de cual se supone que nació," que no es otro, que la ejecución de pequeñas obras, infraestructuras y dotaciones en los barrios donde residen los vecinos con el fin de mejorar su entorno más inmediato y su calidad de vida.

Por último, ha subrayado que con el modelo de participación de los presupuestos municipales de inversión "estamos asistiendo a un permanente cambio de criterios en el sistema de propuestas de proyectos por los vecinos y asociaciones, así como en la votación de los mismos".

Todas estas modificaciones, en algunos casos fruto de la improvisación, provocan "el incumplimiento de las bases de los procesos", porque se pretende utilizar este método de participación, no para dar satisfacción a las demandas de los vecinos, "sino para cumplir las políticas en determinadas áreas que el tripartito pretende imponernos en su cambio de modelo".

En lo que respecta a la movilidad, se han votado nueve proyectos de carriles bici que van más allá del ámbito del barrio, que suponen más de 2'4 millones de euros, esto es un tercio del presupuesto total y que en distritos concretos como Zaidia con apenas el 0'45% de los votos de los vecinos de un distrito salen adelante, ha agregado.