El premio Mardel reconoce una pieza que recrea la huida de los judíos

València, 2 jun (EFE).- El premio Mardel de las Artes Visuales 2017 ha recaído en una pieza de la valenciana Irene Grau, que muestra la ruta de cientos de judíos en su huida de la persecución antisemita por la frontera francoespañola, atravesando a pie los Pirineos por un discreto collado.

La obra '=' es mucho más de lo que se puede ver en el Centre del Carme, ya que la artista ha recuperado el trazado de una ruta histórica (150 marcas negras realizadas con un pincel número 30 señalan hoy esa ruta entre Banyuls y Portbou) e incluye una pila de mapas que el público puede llevarse para realizar la ruta.

El director del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, y los coleccionistas Juan Manuel del Pino López y Amparo Martínez, han anunciado hoy la obra ganadora de la quinta edición del certamen, que se ha ampliado para abarcar todas las artes visuales, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Para Grau, premiada con 5.000 euros, "la obra es sólo lo que resta de una experiencia más amplia que va más allá de un paisaje recorrido" y "deja suficientes pistas para que los espectadores reconstruyan el camino y se orienten en su propia percepción".

Asimismo se han concedido tres accésits a las obras "FOUR ATTEMPTS" del madrileño, Ian Waelder; la vídeo-instalación del valenciano Toni Signes "En realitat no ens importa"; y el óleo de la también valenciana, Ana Císcar, titulado "All she'd said was that she wanted to write fictions".

El Centre del Carme acoge hasta el 9 de julio, la exposición de las veintidós obras seleccionadas en esta convocatoria y según el director del Consorcio de Museos, han apostado por volver a ceder este espacio en su línea "de apoyo al arte y a los jóvenes creadores".

Ha agradecido "la labor de mecenazgo" de Del Pino y Martínez, "que pusieron en marcha el proyecto hace cinco años desde Alicante" y que nace "del ámbito privado con el ánimo de fortalecer el tejido creativo, principalmente de la Comunitat Valenciana" y que ha crecido en participantes y se ha enriquecido "al abrirse al conjunto de manifestaciones artísticas de las artes visuales".

Amparo Martínez ha manifestado que el Centre del Carme ha impulsado este proyecto y ofrece un aliciente más a los artistas al exponer "en un espacio que ya es un referente dentro del ámbito del arte contemporáneo".

La quinta edición ha contado con 240 proyectos, especialmente de artistas gallegos y catalanes, además de valencianos, aunque hay obras procedentes de todo el territorio español.

Por primera vez la convocatoria ha ido dirigida a todas las artes visuales lo que ha dado como resultado una exposición que aglutina diferentes técnicas y soportes desde el óleo hasta la vídeo-instalación, pasando por técnicas mixtas, obra sobre papel o fotografía.

La exposición exhibe los trabajos de Irene Grau, Marcos Covelo, Irene Mohedano, Manuel Blázquez, David Ferrando, Álex Marco, Ian Waelder, Elena Urucatu, Toni Signes, Juan Baraja, Francesc Ruiz, Joaquin Artime, Fuentesal & Arenillas, Guibert Rosales, Mar Guerrero, Agustin Serisuelo, Ana Císcar, Belén Rodríguez, Jose Luis Valverde, Viviana Silva, Llorenç Ugas y Sara Biassu.