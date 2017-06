Oltra: Catalá pone en peligro a menores al geolocalizar centros de acogida

València, 2 jun (EFE).- La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado hoy que la diputada del PP María José Catalá "ha puesto en peligro a los menores al geolocalizar los centros de acogida", un gesto que ha tachado de "irresponsable".

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha admitido que en los centros de menores de la Comunitat Valenciana "puede haber menores de 3 años" de forma puntual, mientras se les asigna una familia, y ha reprochado al anterior Ejecutivo del PP por descuidar estas políticas y no pagar a las familias de acogida.

Oltra se ha pronunciado sobre la propuesta conjunta de PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts para conformar una mesa de trabajo sobre la situación de la protección infantil en la Comunitat y ha apostado por "dejar trabajar a Les Corts en una propuesta que combine el derecho de los grupos a conocer la gestión del Consell y la necesaria protección de los niños".

"Puede pasar que haya menores de 3 años en algún centro de forma extraordinaria, pero lo realmente relevante es que en cada momento se busque el mejor recurso para cada niño", ha insistido la vicepresidenta, quien ha señalado que en Castellón ya no hay ningún niño de 0 a 6 años "institucionalizado".

A su juicio: "claro que no deben estar en centros -los menores de 3 años-, pero no se había hecho nada en este sentido, el pago a las familias de acogida estaba sujeto a disponibilidad presupuestaria, y cuando se acababa ya no cobraban. Es un proceso largo, hay que seleccionar a las familias y después formarlas".

"Catalá habla y no tiene ni idea, otros diputados de la oposición se enteran antes de opinar, y si ella no lo hace puede decir muchas tonterías, a no ser que valga todo por arrearle al Gobierno", ha agregado la vicepresidenta.

"En la protección de menores llevamos 25 años de retraso respecto a la protección de las mujeres víctimas de violencia machista", ha lamentado Oltra, quien ha reprochado a Catalá que "geolocalizase" los centros de acogida de menores.

"Diputados y periodistas están amablemente invitados a ver estos centros, pero podrán verlos en el horario que menos impacto suponga para los niños, acompañados por el personal de la Conselleria. Podrán tomar fotos de detalle de interiores, siempre y cuando no se haga reconocible el sitio, creo que es comprensible".

"Si Catalá tiene ganas de trabajar la invito a que venga. Si quiere hacer alharaca o frivolizar, como cuando dice que en la Fórmula 1 no hubo violaciones ni abuso de menores, yo tengo otras cosas mejores que hacer, arreglar un sistema que su Gobierno dejó así", ha agregado.

Preguntada por una circular enviada a los centros de menores en la que se dan algunas indicaciones relacionadas con la información de la labor que en ellos se desarrolla, Oltra ha aclarado que "se ha rogado a los centros que velen por el interés superior del menor, porque no es bueno que haya medios gráficos en la puerta de estos centros".