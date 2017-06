La Fiscalía archiva la investigación a Agricultura por contratar con Tragsa

València, 2 jun (EFE).- La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado la investigación sobre los contratos de la Conselleria de Agricultura con la empresa pública Tragsa, al considerar que no está acreditada la comisión de delitos.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal a principios de abril para investigar si la Conselleria había contratado de forma irregular con Tragsa, a raíz de una denuncia presentada por USO, y ahora ha decidido archivarlas al no haber indicios de comisión de delitos, según ha confirmado a Efe la Fiscalía.

Según las dos denuncias presentadas por USO ante la Fiscalía, se atribuían actuaciones presuntamente irregulares a la consellera, Elena Cebrián; al secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero; al director general, Rogelio Llanes, y otros altos cargos y funcionarios.

Concretamente, se denunciaron dos casos de presunta prevaricación por violar una directiva europea de contratos -que impide contratar a Tragsa como medio propio- y la Ley de Contratos del Sector Público -por no contratar la opción más barata (Vaersa)-, además de un presunto delito de malversación y otro delito fiscal en grado de tentativa, según USO.

Según USO, desde Agricultura se han hecho tres adjudicaciones directas a Tragsa, como medio propio, por valor de 4,2 millones de euros.

En opinión de los denunciantes, la Generalitat no podía considerar a Tragsa medio propio porque no había designado a nadie en el consejo de administración y no era copropietaria de esta empresa, pues hasta agosto no compró una acción.