Català acusa PSPV y Compromís de diluir su responsabilidad sobre los menores

València, 2 jun (EFE).- La portavoz adjunta del PP en Les Corts, María José Català, ha afirmado que PSPV y Compromís quieren "diluir su responsabilidad" con la propuesta que han hecho sobre la creación de una mesa de trabajo con respecto a los centros de menores.

Según ha informado el PP en un comunicado, Català ha opinado que ambas formaciones "están haciendo un juego propio de trileros al querer huir de la comisión de investigación sobre la gestión del Consell en centros de menores".

La portavoz ha añadido que a Les Corts "se viene a trabajar con el reglamento en la mano", que establece que hay comisiones legislativas, no legislativas, de estudio e investigación y en su caso subcomisiones, pero no se dice nada de mesas de trabajo".

La diputada popular ha indicado que "además en la propuesta que hacen PSPV y Compromís no establecen plazo ni si los integrantes de la mesa van a tener acceso a toda la información, si van a dar expedientes, qué reglamento va a seguir el esquema de trabajo de esa comisión. Es un ejercicio impropio en sede parlamentaria".

Català ha recordado que hace una semana la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, "dijo que sí a la comisión de investigación", aunque ha afirmado que hoy ya no lo saben, por lo que quieren "saber qué opina y qué le va a decir a su grupo parlamentario, si van a apoyar o no la comisión de investigación o si van a votar sí o no".

Català ha instado a los partidos a que no vengan "con sucedáneos que además no existen en el reglamento de Les Corts" ya que "la propuesta que hacen PSPV y Compromís la puede crear Oltra en su ámbito de actuación, pero no requiere de su aprobación en Les Corts", ha señalado.

Además, ha afirmado que Oltra "lleva dos años gestionando los centros de menores de forma muy deficiente" y ha añadido que "en Les Corts tendrán que investigarse algo más que cuestiones vinculadas al PPCV", sino también "cuestiones del Consell de ahora, investigar qué están haciendo en dos años", ha señalado.

La portavoz adjunta popular ha explicado que ha tenido conocimiento de informaciones "que apuntan que se están internando menores de tres años en los centros dependientes de la Generalitat, cuando según la ley de la infancia 1/1996 es ilegal porque hay priorizar el acogimiento familiar".

"Las informaciones que nos llegan nos dicen que en centros de Alicante se está internando a menores de tres años y queremos saber si estas informaciones son ciertas, si se está produciendo, si hay justificación, cuántos casos hay y en qué centros y creemos que esto debe desarrollarse en una comisión de investigación", ha indicado.

Català ha preguntado a Oltra "si va a asumir responsabilidades políticas por este caos" y ha indicado que en el pleno de la próxima semana en Les Corts le preguntará por ese asunto.

"Se ha establecido la política del miedo en la Conselleria de Igualdad y los funcionarios no pueden tener comunicaciones", ha matizado Català, a la vez que ha expuesto que Oltra, "que decía que era transparente, está siendo opaca menos cuando viene a Les Corts y da datos de menores a la vista de todos".

La portavoz adjunta popular en Les Corts ha acusado a Oltra finalmente de imponer "la Ley del miedo": "la gente tiene miedo, pero la oposición va a seguir exigiendo la información y protegerá a las personas que más lo necesitan", ha concluido.