Bautista: "Nadal es el rival a batir sobre tierra"

París, 2 jun (EFE).- El español Roberto Bautista aseguró que su compatriota Rafael Nadal, contra quien se medirá en octavos de final de Roland Garros es "el rival a batir sobre tierra batida".

Un año después de haber alcanzado por ver primera los octavos de final en París, donde fue eliminado por el serbio Novak Djokovic, la suerte ha vuelto a enfrentar al castellonense contra el favorito del torneo.

"Nole era de los que mejor venía, estaba haciendo su mejor tenis. Ahora contra Rafa es un rival diferente. Creo que me crea más dificultades que Djokovic, a mi y a casi todo el mundo en tierra batida. Pero haber jugado el partido del año pasado me servirá, la experiencia de haber jugado un buen partido en octavos. El objetivo volverá a ser salir de la pista habiéndolo dado todo", señaló.

Bautista solo se ha medido una vez contra Nadal, en semifinales del Masters 1.000 de Madrid de 2014, que acabó 6-3 y 6-4 a favor del mallorquín.

El castellonense aseguró que Nadal "está jugando su mejor tenis y en tierra batida no pierde partidos prácticamente".

Se sorprendió el tenista cuando conoció que su rival de pasado mañana ha ganado 98 duelos de 100 sobre tierra batida a cinco sets.

"Tengo que intentar hacer mi juego, jugar muy agresivo, jugar rápido y a ver que tal. Va a ser complicado, porque Rafa es muy agresivo con la derecha y está sacando mejor", señaló.

"Rafa es el rival a batir, el favorito para ganar, así que trataré de disfrutar del partido, hacer mi tenis", indicó.

La clave será, dijo, "tratar de jugar lo más dentro de la pista posible" y que "él mande lo menos posible".

"Para mi es difícil afrontar tácticamente a un zurdo", dijo.

Algo que sí pudo hacer hoy frente al checo Jiri Vesely, a quien derrotó, por 6-3, 6-4 y 6-3.

"Esto contento de estar aquí otra vez en octavos, es una buena noticia. He hecho partido bastante serio, he restado bien, he ganado muchos puntos al resto, muchos puntos a su derecha porque con el revés es muy fuerte. Creo que tácticamente he hecho un buen partido", señaló.

Bautista aseguró que en las últimas semanas su juego ha mejorado tras haber hecho una gira de tierra batida que no fue buena.