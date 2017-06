Rambla: Decisión de ampliar Feria Valencia fue buena y tenía todo el sentido

València, 1 jun (EFE).- El exconseller de Economía y Hacienda Vicente Rambla ha asegurado que la decisión de ampliar Feria Valencia fue "buena, acertada y tenía todo el sentido del mundo" en 2002, y la Generalitat adoptó "todas las garantías que en aquel momento era razonable tomar" en la firma de los convenios para la ampliación.

Rambla ha comparecido hoy en la comisión de investigación sobre la gestión de Feria Valencia para ser preguntado por su actuación como conseller durante el primer plan de modernización de la feria.

El exconseller ha reiterado que cuando se decidió la ampliación de Feria Valencia no se alzaron voces en contra, se tomó la decisión "con la mejor buena fe del mundo" y era un momento, el año 2002, de un contexto presupuestario y social muy diferente al actual.

Entonces había algunas ferias que estaban registrando "dimensiones notables", como la del mueble y la cerámica, y existían "serios problemas de desarrollo", y se decidió realizar la ampliación, que la Generalitat apoyó, ha señalado.

El exconseller ha manifestado que la economía valenciana y los sectores del mueble, la cerámica, el textil, el calzado, el juguete y el mármol en 2002 estaban creciendo con fuerza y generando empleo, y ha recordado que en aquellos momentos como responsable de empleo ofrecía una rueda de prensa mensual sobre la evolución del empleo.

"Lo que ha ocurrido después -la crisis de 2008- era algo no previsto, y se pasa de un crecimiento del 60 % en ingresos hasta 2008 a una caída espectacular, dramática, que no fue normal, y cuando se plantea la ampliación, no se prevén cosas anormales", ha argumentado.

"Si las cosas hubieran ido como era lo normal, no lo optimista, lo normal, la feria hubiera podido cumplir sus compromisos y la Generalitat también", ha señalado el exconseller, quien ha destacado que gracias a esa ampliación, "tenemos un recinto ferial de primer nivel" y nadie pone en duda la necesidad de las obras.

Sobre la relación del PP con Orange Market, la empresa valenciana del caso Gürtel, Rambla ha indicado desconocer la contratación de esta empresa por la feria: "si la empresa Orange Market trabajó para Feria Valencia, ni sé cómo se contrató ni quién participó ni me corresponde saberlo", ha manifestado.

Preguntado por la diputada socialista Sabina Escrig sobre si el PP medió para contratar a esta empresa en la feria, ha afirmado desconocer este extremo y ha agregado que él "desde luego no".

Respecto al Congreso del PP de 2008 que se celebró en Feria Valencia, ha comentado que no debe estar "muy claro" quién en representación de esta entidad y quién del PP firmaron el contrato para la realización del congreso "porque hay un juicio en Madrid" por este asunto.

Durante su comparecencia, el exconseller ha respondido, a requerimiento de los diputados del resto de grupos parlamentarios, que no se creó una comisión de seguimiento de los convenios suscritos con la feria para la ampliación pero ello no quiere decir que no se hiciera "un seguimiento constante y permanente" de la evolución, algo que hicieron, según le consta, los sucesivos consellers.

Sobre el carácter público de la feria, ha señalado al diputado de Compromís Víctor García que, según sus estatutos, era una asociación de interés público, una cuestión que después fue "crucial" pero que en aquel momento nadie se planteó hacer un análisis jurídico sobre el carácter público o privado de la institución.