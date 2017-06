Piden investigar la violencia en Venezuela y liberar a los presos políticos

València, 1 jun (EFE).- Les Corts Valencianes han aprobado hoy por unanimidad pedir que se investiguen los actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones en Venezuela y exigir al Gobierno de ese país "la inmediata liberación de todos los presos políticos".

Así lo recoge una iniciativa pactada por todos los grupos a partir de una propuesta del PP en la comisión de Derechos Humanos, en la que también se insta a la oposición venezolana a mantener formas de protesta pacífica y renunciar a fórmulas autoritarias de acceso al poder.

Asimismo, se apuesta por seguir "impulsando en colaboración con los distintos actores internacionales y regiones la búsqueda de soluciones que garanticen el cumplimiento de los principios democráticos.

Les Corts piden exhortar al Gobierno venezolano a asumir sus responsabilidades con el fin de lograr el respeto de la democracia y el diálogo efectivo entre los poderes del Estado, garantizando de manera efectiva la separación de poderes y el Estado de Derecho, así como la convocatoria de elecciones.

En la propuesta, el Parlamento valenciano condena "la violencia que se ha desencadenado en Venezuela, que ha provocado muertos detenidos y encarcelados", y aboga por "un diálogo urgente, inclusivo y basado en el sincero reconocimiento mutuo de los distintos actores políticos y de las instituciones".

La diputada del PP Verónica Marcos ha considerado que Les Corts Valencianes no pueden quedarse "de brazos cruzados" ni calladas ante "la barbarie que ocurre en un país hermano", y que ha causado 62 muertos en las calles, 2.950 arrestos y 355 encarcelados "solo por pedir libertad".

Ha considerado que "no hay excusas" para no lograr un consenso en este asunto, y ha pedido "a quienes no han apoyado nunca ninguna iniciativa por la libertad en Venezuela, que rompan sus ataduras" con este país y "olviden la mano que un día les dio de comer".

La socialista Clara Tirado se ha felicitado de que "al margen de consideraciones partidistas haya una condena unánime de Les Corts a la situación de Venezuela, y ha pedido al PP "la misma sensibilidad" para condenar "otros gobiernos que vulneran derechos humanos, democracias fallidas o dictaduras de signo diferente.

Josep Nadal (Compromís) ha valorado el acuerdo alcanzado, a pesar, según ha dicho, de que "estamos en las antípodas del PP" respecto de Venezuela, y ha defendido que Les Corts deben dar en estos asuntos un "mensaje de consenso y alejar las posturas más extremistas".

La diputada de Podemos Fabiola Meco ha destacado que los problemas de Venezuela no vienen de ahora, y ha asegurado que si hay alguien a quien este país da de comer es "a Ignacio González, su hermano y al PP", y ha pedido a este partido que predique con el ejemplo en cuestiones como la defensa de la separación de poderes.

Marcos, quien ha agradecido el consenso alcanzado, ha afirmado que el PP siempre ha condenado todas las dictaduras y regímenes totalitarios vengan de donde vengan, y ha defendido la separación de poderes, mientras "algunos solo defienden la justicia cuando ésta dice lo que quieren oír o pueden sacar tajada política".