Oltra: No hacemos públicos los traslados concretos de menores por protección

València, 1 jun (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado hoy que los traslados de menores tutelados por la Generalitat se están realizando conforme al plan del nuevo modelo residencial, pero no se hacen públicos los traslados concretos por tratarse de un colectivo en situación de protección.

Así lo afirmado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas a los periodistas durante el acto de celebración de los diez años de labor de la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera en la Comunitat Valenciana.

Ha recordado que al igual que no se no se revelan donde están las casas de protección de las mujeres maltratadas, tampoco se deben revelar las residencias de niños a los que, según ha destacado, "muchas veces debemos proteger de personas que no deben de saber donde están".

Ha afirmado que los traslados se están haciendo conforme al plan del nuevo modelo residencial, pero se está haciendo con responsabilidad porque, ha insistido, "tenemos que proteger a los menores".

"Estamos trabajando con menores en situación de protección y no se deben publicar los sitios concretos donde están los centros. Una cosa es decir el municipio y otra cosa es revelar donde está el centro en concreto como ha hecho irresponsablemente el PP", ha manifestado la vicepresidente.

En un comunicado, la portavoz del PP en la Pobla de Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha exigido Oltra que dé explicaciones públicas sobre el traslado de menores tutelados a un hotel de esta localidad que, según parece, ha dicho, no cuenta con la licencia municipal preceptiva.

Contelles ha anunciado también que el grupo popular ha solicitado al Ayuntamiento acceso al expediente de licencia de actividad de dicho hotel para verificar que cumple con todos los requisitos para convertir su actividad de hostelería en un centro de acogida de menores.

"Exigimos también al alcalde de Compromís, Josep Vicent García, que explique públicamente a sus vecinos si era conocedor de esta situación y las medidas tomadas por el Ayuntamiento para que los menores cuenten con todas las garantías y todo se haya ajustado a la legalidad".

Contelles ha considerado que los vecinos merecen "conocer de primera mano si estamos ante una solución temporal o si el traslado es definitivo", y ha denunciado que ningún momento se haya informado de este traslado ni a la Corporación municipal ni a los vecinos.

"Trasladar menores a hoteles de forma encubierta demuestra que la pésima gestión de los problemas detectados en los centros de menores tutelados de la Generalitat ha desbordado a la vicepresidenta y que sus prioridades no son los menores", ha manifestado.