Generalitat: Sin subvención estatal no podrá mejorarse el transporte público

València, 1 jun (EFE).- La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha advertido hoy de que sin las ayudas del Estado al transporte urbano y metropolitano de València no podrán introducirse mejoras en el transporte del área de influencia de la capital de la Comunitat.

Salvador ha calificado de "mala noticia" el rechazo en el Congreso de los Diputados a las enmiendas encaminadas a defender la agenda valenciana de infraestructuras, especialmente la que pedía la inclusión de una partida de 37 millones para la Autoridad de Transporte Metropolitano de València.

Tras asistir a un acto sobre el Corredor Mediterráneo, la consellera ha asegurado que la consecuencia de no recibir esta subvención en 2017 es que no se podrán introducir mejoras en el transporte del área metropolitana", por lo que la Autoridad Metropolitana gestionará de manera coordinada el transporte, pero no se podrán mejorar los servicios que presta.

Ha recordado que casi dos millones de personas se mueven por el área metropolitana de València y ha denunciado que esta área se encuentra "en una situación de desigualdad respecto otra capitales como Madrid o Barcelona, que sí tienen esta subvención y pueden apostar" por un mejor transporte público.

Salvador ha destacado que la Generalitat ultima el reglamento para la constitución de este ente metropolitano, y ha denunciado que obtener esa subvención es "una necesidad y una cuestión de justicia para todos los vecinos de esta área metropolitana".

Preguntada por la situación de la línea T-2 de València, Salvador ha lamentado que tampoco se hayan apoyado las enmiendas presentadas para que el Gobierno colabore en esta infraestructura, para la que la Generalitat busca fondos, estatales y europeos, y la mejor solución para retomar la actuación.

"El área metropolitana de València, por encima de todo, merece la mejora de la calidad del transporte público y requiere mejoras porque hablamos de casi dos millones de personas que se mueven en esta área y eso no es cuestión menor", ha insistido.