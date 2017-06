Estibadores inician huelga el lunes tras entrar en vía muerta la negociación

Madrid, 1 jun (EFE).- Los sindicatos de estibadores, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (Cetm), mantienen las tres jornadas de huelga anunciadas para los días 5, 7 y 9 de junio y anticipan que ampliarán los paros a más jornadas, después de que la negociación con la patronal Anesco entrara hoy en vía muerta.

A pesar de la confianza de los sindicatos en que hoy se pudiera poner fin al conflicto de la estiba, la situación ha dado un vuelco, tras el cambio de actitud de la patronal, que según el coordinador general de la Cetm, Antolín Goya, se ha "radicalizado".

Goya ha señalado, al término de la reunión con Anesco, que los estibadores se sienten "maltratados y engañados" por la patronal, después de que la semana pasada se les hiciera una propuesta y parecía que había un compromiso de mantenimiento del empleo y de permanencia de las empresas en los centros portuarios de empleo (CPE).

Los sindicatos, que tras el principio de acuerdo alcanzado con Anesco el pasado 22 de mayo que permitió suspender las cinco primeras jornadas de huelga de las ocho convocadas, tenían "un nivel de optimismo considerable" ante el encuentro de hoy, acudieron a él, sin embargo, ya "preocupados" por la falta de respuesta de la patronal a una propuesta de subrogación y de permanencia en los centros portuarios de empleo (CPE) que le habían enviado hace unos días.

Durante el encuentro de esta mañana, los sindicatos han comprobado su sospecha de que la patronal ya no se compromete a garantizar el empleo, sino que ahora dice que quiere abrir un proceso en cada uno de los puertos, para luego discutir si subrogan al personal o no y en qué condiciones, ha detallado Goya.

Además, "ni siquiera son capaces de garantizar durante el posible período de negociación un espacio de estabilidad y el mantenimiento del empleo y la permanencia en los CPEs", por lo que "no entendemos absolutamente nada", ha lamentado Goya.

El coordinador general de la Cetm ha añadido que, para que pueda existir una negociación entre empresas y trabajadores, lo primero que hay que aclarar es quiénes son los empleadores y quiénes sus empleados y parece que "aquí no somos empleados de nadie".

Las empresas tienen "seria dudas de cuántos de nosotros pueden ser o no ser sus empleados y hasta que no se aclare esa incógnita, todo lo demás es absolutamente intrascendente para nosotros", ha matizado.

En su opinión, después de que el Gobierno no quisiera solucionar la situación, ahora "nos encontramos" con una patronal que, tras la aprobación del real decreto-ley de reforma de la estiba, se ha sentado a negociar con una posición de poder, que quiere ejercer y, por lo tanto, "cuestionar nuestro trabajo".

Ante esa situación, "desgraciadamente", a los trabajadores les queda ejercitar su derecho a la huelga y Goya ha adelantado que, probablemente, mañana los sindicatos presentarán nuevos preavisos de paros para ir incrementar en semanas consecutivas el nivel de su protesta.

Goya ha precisado que la negociación no está rota, pero "está claro que hay una situación de imposibilidad de poder avanzar" y los sindicatos esperan ahora a que Anesco conteste a su propuesta y les convoque a una reunión cuando crea que es oportuno, "siempre y cuando lo que se vaya a aclarar es si tenemos futuro o no y si tenemos empleo o no", ha concluido.