Alexis Marí exige explicaciones a su partido por no cumplir compromisos

València, 1 jun (EFE).- El exportavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes Alexis Martí ha reclamado hoy explicaciones a su partido por no haber cumplido los compromisos asumidos con los valencianos y apoyar unos Presupuestos del Estado que no incluyen dinero para el transporte metropolitano de València o el tren de la costa.

En declaraciones a EFE, Marí ha reclamado que tanto el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, como los diputados valencianos de Cs en el Congreso y el portavoz autonómico y en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, expliquen a los valencianos por qué no han defendido esas cuestiones, que estaban en el programa electoral.

Marí ha indicado que por el momento seguirá trabajando en el grupo parlamentario de Les Corts, diciendo lo que le parece "correcto" y manteniendo una postura "coherente", pero ha insistido en que quienes "cambian el pie y el criterio" tienen que dar una explicación a los ciudadanos, que la "merecen".

Ha lamentado que los votos del PP y CS hayan "tumbado" la ayuda de 37 millones de euros para el transporte metropolitano de València o la financiación para el tren de la costa, de forma que los 400.000 habitantes de esa zona "si no tienen coche, o se buscan un helicóptero o no tienen forma de funcionar".

Marí ha recordado que, como portavoz parlamentario, defendió hasta en cuatro ocasiones en Les Corts la financiación para ese tren, e incluso habló con miembros de la dirección nacional de su partido para que presentaran enmiendas en ese sentido, quienes le dijeron que "lo intentarían", pero no lo han hecho.

Le ha recordado a Rivera que el partido tiene unos compromisos que cumplir y no se puede estar "haciendo juegos malabares o de trileros para confundir a la gente", y ha lamentado que hayan apoyado los Presupuestos de Mariano Rajoy, "el mismo que dijo 'Luis, sé fuerte'", a pesar de que Cs prometió en 2015 luchar contra la corrupción.

"Y mantenemos al presidente del Gobierno con más historia de corrupción en su partido desde que los dinosaurios son dinosaurios", ha añadido Marí, para quien su partido se lo tiene que "hacer mirar", porque eso es "muy preocupante".

Además, ha considerado que si se permite que se aprueben unos Presupuestos "a sabiendas de que Rajoy ha dado dinero a Cataluña y permite el cupo vasco y el concierto navarro" y sin que "nadie abra la boca", hay un problema de "coherencia y congruencia".

Martí ha exhortado a los diputados valencianos de Cs en el Congreso que den las explicaciones que él no tiene, aunque les ha pedido que no digan que han preferido unos Presupuestos "que apuestan por las personas". "Algo que desde que mi padre me puso chupete se lo oigo a todos los gobiernos", ha remarcado.

La Comunitat Valenciana "necesita lo que necesita y es una urgencia y una necesidad cumplir lo que prometimos a los ciudadanos", ha aseverado Marí, quien ha considerado que Toni Cantó está "más preparado" para explicarlo, o el "flamante" portavoz autonómico, que debería preocuparse por esto, no "por los baches del carril bici".

Marí ha indicado a EFE que la carpeta que le dio la dirección nacional para que explicara los Presupuestos en la Comunitat la abrió "junto a un pozal para no salpicar" y ya no volvió a abrirla, porque le dio "vergüenza".

A su juicio, el grupo de Cs en Les Corts debería actuar, pero "no con tibieza", sino plantarse y decir que no le gustan estos Presupuestos, en lugar de aplaudirlos, y se ha preguntado si es que hay que "castigar" a los valencianos porque en esta tierra "gobierna el tripartito".

Ha asegurado que algunos miembros de ese grupo están "indignados" y "a los otros" hace tiempo que no les pregunta.