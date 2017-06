Acusados apuntan al exdirector Sogorb como gestor de titulizaciones de CAM

(Actualiza la MU4068 con más información)

San Fernando de Henares , 1 jun .-Los exdirectores de Gestión de Liquidez y de Inversiones y Riesgo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Juan Luis Sabater y Francisco Martínez, han apuntado hoy al exresponsable de Planificación Teófilo Sogorb como el responsable último de las titulizaciones para obtener liquidez e inflar los balances.

En el escrito de acusación contra ocho exdirectivos de la entidad, el fiscal sostiene que dichas titulizaciones, en principio ideadas para obtener liquidez, contribuyeron a "maquillar" los resultados de 2010 e inflar artificialmente la cuenta de beneficios.

Se realizaron dos operaciones de este tipo que generaron 67 millones de euros de liquidez en 2010 y 628 millones en 2011, para "contabilizar beneficios ficticios y rebajar la tasa de mora".

Sabater ha defendido esta práctica, que supone la compra y compromiso de recompra de bonos sin que la caja obtenga ningún beneficio inmediato como una "estrategia habitual" en las entidades financieras y "a un coste asumible".

El exdirector general de Información Financiera, Salvador Ochoa, que también ha declarado hoy como acusado, se ha mostrado más crítico y ha explicado que se puede entender esta operativa "sólo desde un punto de vista financiero, pero no desde un punto de vista económico y contable", porque en realidad "lo que se hace es financiar al comprador".

No sabe si fue para ocultar resultados o para bajar la mora, en su opinión el efecto perverso que se vio después probablemente "se hizo sin querer", o quizás lo hicieron sin querer, se sabía lo que se quería hacer pero no podía funcionar.

"No puedo decir que mis compañeros llevaran a cabo estas acciones con fines espurios", ha dicho, pero ha querido dejar claro que ignoraba su alcance y que en ningún momento estuvo informado, y tampoco llegó a conocer a los inspectores del Banco de España adjudicados a la CAM tras la intervención.

En todo caso, ha asegurado Sabater, la responsabilidad de esta decisión recae en el exdirector general de Planificación, Teófilo Sogorb, también acusado y que ha terminado hoy su declaración.

Según Sabater, Sogorb habría convocado una reunión con otros departamentos de la caja para explicar a todo el equipo estas operaciones, contando con un informe de la consultora PwC sobre los estados financieros de la caja.

Pero "todo" se gestionaba desde la dirección de Planificación y Control, ha indicado, al frente de la que estaba Sogorb, y "siempre me transmitieron desde KPMG -la firma auditora- y desde Planificación y Control que el precio no era lo relevante, lo importante es que no estuviera expuesto a pérdidas".

En su declaración, Sogorb ha reiterado que no formaba parte de los órganos de gobierno y se limitaba a recibir la información contable agregada "pero nada más", y ha traspasado la responsabilidad al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez.

Martínez ha ceñido sus funciones a la renegociación con los clientes, pues disponía de información "muy limitada", sin conocimientos sobre los traspasos de activos, sobre cómo se llevaron a cabo y si tuvieron o no efecto en los balances.

Por eso, al igual que Sabater, ha señalado a Sogorb como el principal responsable de estas operaciones.

Sogorb, Martínez y otros seis exdirectivos de la CAM están acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como por cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.

Para Sogorb y Martínez la Fiscalía solicita siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa, en tanto que para Sabater y Ochoa pide un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros a cada uno.

Concluidas las declaraciones de los acusados, la sesión se reanudará el próximo lunes, 5 de junio, en la Sala de Plenos de la Audiencia Nacional.