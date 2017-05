Echávarri: El cambio del jefe de Comercio se debe al cambio de concejala

Alicante, 31 may (EFE).- El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE, ha asegurado que la sustitución del que hasta ahora era el jefe de servicio del área de Comercio, Diego Agulló, se debe a la asunción de las competencias por parte de la concejala Gloria Vara, puesto que ése es "una cuestión de confianza".

En declaraciones a los medios después de recibir en el Salón Azul al CD Agustinos con motivo de su ascenso a la División de Honor Plata de balonmano, ha considerado que su sustitución es "una cosa normal".

"Vara está trabajando muy bien con su jefe de servicio y cuando hablé con ella para que asumiera las responsabilidades de Comercio, me dijo que quería a su jefe de servicio, porque sabe cómo trabaja y todo es más fluido", ha desvelado.

Preguntado sobre si se arrepiente de haber mantenido a Agulló estos dos años, después del presunto fraccionamiento de contratos que se encuentra ahora mismo en los tribunales, Echávarri ha respondido que "no" y que "no hay ningún tipo de delito ni irregularidad", según los servicios jurídicos municipales, en ese asunto.

"Es un profesional que lleva muchísimo tiempo en Comercio, que ha hecho su función y que simplemente se ha sustituido porque llega una concejala con un nuevo jefe de servicio. No hay nada más. Por lo tanto, no me tengo que arrepentir de mantener a alguien que no ha hecho absolutamente nada delictivo", ha agregado.

Sobre las críticas de la oposición, y en concreto del PP, que cree que Agulló ha sido "un chivo expiatorio" derivado del presunto fraccionamiento de contratos, el alcalde se ha limitado a afirmar que "la oposición hace su trabajo, que es oponerse a todo".