Puig: no puede haber democracia si no hay igualdad entre hombres y mujeres

València, 30 may (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, considera que las sociedades más avanzadas social y económicamente son aquellas en las que el papel de la mujer está "más desarrollado" y luchan por la igualdad de género, y a su juicio "no puede haber democracia si no hay igualdad entre hombres y mujeres"

Puig ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del Congreso Nacional de la Asociación Valenciana de Amas de Casa y Consumidores Tyrius, donde ha recordado a las tres mujeres asesinadas por violencia machista en España en los últimos días, según un comunicado del Consell.

Ha destacado la importancia de trabajar de forma conjunta para conseguir un gran pacto social que permita "erradicar" la violencia machista y denunciar cualquier situación de maltrato a las mujeres porque, ha afirmado, "solo así salvaremos la vida de muchas personas y la dignidad de todo el pueblo valenciano".

El jefe del Consell ha agradecido a Tyrius el trabajo realizado en materia de formación y defensa de los derechos de la mujer durante sus 50 años de historia.

Puig, que ha estado acompañado por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, también ha recordado la figura de Asunción Francés, expresidenta de la asociación, de quien ha asegurado que "ha sido una parte fundamental del alma de Tyrius".