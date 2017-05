Alicante difunde su oferta de turismo idiomático en la Feria NAFSA

Alicante, 30 may (EFE).- El Patronato Costa Blanca, organismo autónomo de la Diputación de Alicante, difunde la oferta de turismo idiomático de la provincia a partir de hoy y hasta el próximo viernes en la Feria NAFSA, uno de los certámenes educativos más importantes del mundo y que este año se celebra en Los Ángeles (EEUU).

El Patronato Costa Blanca asiste a este evento de la mano de la Universidad de Alicante (UA) y, por primera vez, de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, con la pretensión también de potenciar las estancias cortas en la provincia por parte de alumnos extranjeros, según un comunicado de la corporación provincial.

La estrategia del Patronato persigue, asimismo, fidelizar los contactos existentes, así como establecer nuevos acuerdos de colaboración e intercambio con campus y colleges de todo el mundo.

Para ello, la delegación alicantina tiene previsto mantener más de una treintena de encuentros de trabajo con representantes de las principales universidades y agencias americanas emisoras de estudiantes, como The University Studies Abroad Consortium o The College for International Studies.

Canadá, los países del este o los mercados asiáticos con alto poder adquisitivo, como Corea del Sur, Taiwán o Japón. constituyen otros de los mercados en los que se ha puesto el foco de atención.

El vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Eduardo Dolón, ha manifestado que "esta cita representa una ocasión única para generar oportunidades de 'networking' entre agentes y universidades de todo el mundo".

"La propia organización del certamen calcula que solo en EEUU existe más de un millón de estudiantes internacionales que generan más de 400.000 puestos de trabajo y un impacto económico cercano a los 33.000 millones de dólares. Según el ICEX, España es el tercer destino preferido por los alumnos internacionales", ha resaltado Dolón.

Durante su participación en la Feria NAFSA, el Patronato y las universidades de Alicante y Elche cuentan con un espacio propio desde el que divulgar los distintos cursos de castellano, así como los numerosos programas de aprendizaje que desarrollan estos centros académicos en la provincia.

Desde este punto también se informa al público asistente de la variedad y calidad de la oferta complementaria de la Costa Blanca, que engloba productos como la gastronomía, la cultura, el ocio o los deportes.

Dolón ha subrayado la colaboración que existe entre los sectores educativo y turístico de la provincia.

Y ha señalado: "A una marca consolidada como la nuestra le interesa captar público joven y cualificado, con poder adquisitivo y hábitos de viaje para que sea prescriptor de nuestro destino en su círculo familiar y de amigos".

"Este boca a boca, basado en la experiencia única, es la mejor forma de llegar a mercados que, de otra manera, sería difícil atender", ha dicho.