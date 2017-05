Alicante confía en implantar el servicio público de bicicletas antes dos años

Alicante, 30 may (EFE).- El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Alicante, Fernando Marcos, ha anunciado su intención de trabajar para que la capital disponga de un servicio público de bicicletas antes de que termine la actual legislatura, si bien, ha advertido de que es un proyecto que "requiere de una inversión importante".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios durante la II jornada de Movilidad Inteligente, que lleva por lema "La movilidad en un click", celebrada en la Universidad de Alicante de la mano de la Cátedra Vectalia Movilidad, el Ayuntamiento y la empresa Pavapark.

Marcos ha reconocido que éste es un proyecto que les gustaría "haberlo puesto ya en marcha", pero que la situación económica actual del consistorio alicantino lo ha hecho inviable.

En este sentido, ha incidido en que, de ponerse en marcha, tendrá que ser "algo bien hecho", y no "poner simplemente unos cuantos sistemas aparcabicis por la ciudad".

El edil ha resaltado la dificultad que tiene la orografía de Alicante para poner en marcha este sistema de alquiler, por lo que la instalación de bicicletas con motor "es una opción" que se planteará.

Por el momento, el consistorio va a empezar instalando, a modo de prueba, unos dispositivos especiales en los autobuses para que los ciclistas puedan transportar su bici si deciden ir a algún lugar con ella y volver en vehículo a motor.

"Queremos ponerlo fácil porque apostamos por la movilidad sostenible; no queremos que haya vehículos echando veneno por el tubo de escape, cuántos menos haya, mejor", ha manifestado, a la vez que ha reconocido que Alicante está "bastante por detrás" que Valencia y Castellón en el servicio de bicicletas.

También ha recordado el plan de inversiones en materia de movilidad, por valor de 4,5 millones de euros, que el equipo de gobierno tiene previsto aprobar la próxima semana en junta de gobierno local.

Entre las medidas que contempla, ha enumerado la instalación de rampas eléctricas en todos los autobuses, la habilitación de dos plazas para personas con movilidad reducida o la compra de cuatro vehículos para ampliar el servicio circular a todos los días de la semana (ahora únicamente funciona jueves y sábados).

Sobre las jornadas, ha apostado por tratar de adaptar las nuevas tecnologías al transporte urbano, con el objetivo de "hacerlo atractivo" para los ciudadanos.

"Las administraciones no vamos al mismo ritmo que puede ir la tecnología pero no podemos descolgarnos, si no al final tendremos simplemente autobuses, bicicletas y cosas inconexas funcionando por la ciudad", ha agregado

Por su parte, el alcalde, Gabriel Echávarri, que ha participado en la inauguración de las jornadas, ha calificado Alicante como una ciudad "pionera" en materia de movilidad.

En este sentido, ha recordado el proyecto "Alicante se mueve", el cual se encuentra en periodo de elaboración del pliego técnico de condiciones en el Ministerio de Industria, y que permitirá (espera que a finales de 2018), a través del análisis de datos masivos recogidos por cámaras de tráfico, mejorar las comunicaciones de la capital.

También ha destacado el nuevo sistema de pago del servicio de autobuses o la zona azul a través del móvil o la instalación del primer punto de recarga de coches eléctricos.

Al respecto, ha anunciado que próximamente se sacará a licitación un proyecto para la instalación de otros diez puntos de recarga gratuitos por toda la ciudad.

Por último, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha considerado la movilidad inteligente como "un reto de futuro de todas las administraciones" y ha valorado que la Comunitat Valenciana esté "bien posicionada" en este ámbito.

Desde la Cátedra Vectalia han destacado que las jornadas también abordarán otros temas como los coches no tripulados.