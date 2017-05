Xisco Mensua reflexiona en La Nau sobre el no retorno del tiempo y la muerte

València, 29 may (EFE).- El centro cultural la Nau de la Universitat de València acoge, hasta el 17 de septiembre, la exposición de Xisco Mensua 'No return', en la que el pintor reflexiona sobre el no retorno del tiempo y la muerte.

La muestra ha sido presentada hoy por Xisco Mensua, también comisario de la exposición; el vicerrector de Cultura e Igualdad, Antonio Ariño; y el director de actividades de la colección Martínez Guerricabeitia, José Pedro Martínez.

La exposición se articula a partir de la obra del mismo título, 'No return', con la que el pintor ganó hace cinco años la undécima edición de la Bienal Martínez Guerricabeitia, según un comunicado de la Universitat de València.

La obra, que forma parte de la colección de la Universitat de València, es un políptico compuesto por doce dibujos.

Al observar la fisonomía de la sala, formada polos tres espacios, uno casi doble, el pintor decidió que una pieza guiara cada uno de ellos, según las fuentes.

El primer espacio está dominado por el políptico "Noviembre" que es de carácter autobiográfico y que gira alrededor de una casa y lo doméstico, y el segundo, lo preside 'No return' y versa sobre la muerte y el tiempo a través de alusiones y citas de nuestra cultura.

Según Mensua, "el políptico No Return se forma a base de copias de fotogramas de un cine que ya no volverá" y lo acompañan diversas obras en las que se ve "a Glenn Gould al piano en una sala de grabaciones; la ilustración de un poema breve de Ezra Pound, una pequeña mención a Ad Reinhardt, una cubierta de un bello e imposible libro de Jankélévitch o una portada antigua del Requiem de Mozart, Ophelia".

El tercer espacio lo marca el políptico Collioure-Portbou, que, según explica el pintor, "plantea la simetría de las muertes de Antonio Machado y de Walter Benjamin y abre un capítulo que se podría llamar Geografía e Historia, en el que también se encuentra la palabra exilio".

También incluye la lápida conmemorativa de Walter Benjamin en el cementerio de Portbou, el arranque del poema Mnemosyne de Hölderlin, una mesa con materiales usados para la producción de las piezas de la exposición, unas notas y reflexiones al modo de un diario, así como un paisaje.

El vicerrector de Cultura e Igualdad, Antonio Ariño, ha señalado que la doble temática de la exposición, el no retorno del tiempo y la muerte, es "en realidad una única temática que no es una cuestión cultural estrictamente, pero sí como cada cultura enfoca este tema".

Por su parte, José Pedro Martínez ha puntualizado que la exposición de Xisco Mensua se enmarca en una de las líneas de trabajo con la que se comprometió la Universitat de València en la gestión y cuidado de la colección artística que la familia Martínez Guerricabeitia donó a la institución.

En concreto la exposición forma parte de los llamados "Encuentros con la colección", un epígrafe bajo el cual, el Vicerrectorado de Cultura produce muestras de artistas vinculados a la colección.