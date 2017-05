Toni Cantó ve en José Luis Ábalos "el PSOE de siempre"

Madrid, 29 may (EFE).- El presidente de la Comisión para la calidad democrática del Congreso y diputado valenciano de Ciudadanos, Toni Cantó, no aprecia, por ahora, ninguna renovación en el PSOE tras la reelección de Pedro Sánchez o el nombramiento de José Luis Ábalos como portavoz provisional: "Me parece el PSOE de siempre".

En una entrevista con EFE, Cantó asegura que no ve en Ábalos, diputado valenciano como él, "ningún representante de la renovación de nada". "Ábalos lleva toda la vida en el PSOE", recuerda.

Cantó, que tampoco quiere inmiscuirse en la vida interna del PSOE, cree que el partido liderado por Sánchez sigue sin tener un modelo claro, a pesar de que pueda haber algún "cambio de caras".

En su opinión no se conoce con detalle ni el modelo económico ni de Estado por el que apuestan los socialistas, porque defienden una cosa en Cataluña y otra distinta en Andalucía.

"Pedro dice una cosa y luego dice otra", critica Cantó, que insiste en que la posición de su partido no va a cambiar con respecto a los pactos que mantiene con el PSOE, siempre y cuando respete los acuerdos firmados, al igual que ocurre con el PP.

Tampoco quiere anticipar si el probable giro del PSOE hacia la izquierda de la mano de Pedro Sánchez puede beneficiar electoralmente a su partido al dejarle libre el centro político.

"Confío más en el trabajo propio que en las desgracias o en las equivocaciones ajenas", ha remarcado.

A su juicio, los apoyos que pueda ir sumando Ciudadanos tiene más que ver con lo que haga su partido que con lo que hagan los demás, y pone como ejemplo la aprobación de los presupuestos, en los que la formación de Albert Rivera se está mostrando clave para sacar adelante medidas a favor de los jóvenes, las familias o los autónomos.

Ábalos se estrena hoy como portavoz del PSOE asistiendo a la Junta de Portavoces y a la reunión del grupo parlamentario en el Congreso.