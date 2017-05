El Palacio de Congresos de València renueva su equipamiento audiovisual

València, 29 may (EFE).- El Palacio de Congresos de València ha renovado por completo los equipamientos audiovisuales del edificio para instalar nuevos equipos de última generación, con el fin de estar a la vanguardia tecnológica en el mercado de los congresos.

La concejala de Desarrollo Económico Sostenible de València, Sandra Gómez, ha presentado hoy estas innovaciones dentro de una propuesta global impulsada por el Ayuntamiento para los ejercicios 2016 -con una inversión de 450.000 euros- y 2017, han informado fuentes municipales.

En un acto, al que también ha asistido el concejal de Relaciones con los Medios de Comunicación, Carlos Galiana, se ha expuesto la transformación tecnológica, con innovaciones como el sistema de proyección de última generación con tecnologías láser y DLP (procesamiento digital de luz), que se caracteriza por la nitidez, viveza y profundidad que ofrece, además de la máxima eficiencia en el consumo.

Las posibilidades y prestaciones también aumentan a la hora de capturar imágenes del evento ya que el Palacio ofrece las últimas novedades del mercado, con cámaras de tecnología 4K, provistas con zoom óptico de 20 aumentos (equivalente a las cámaras cinematográficas) o el objetivo angular (el más amplio del sector), de 24 mm, gracias al cual se obtiene la máxima nitidez y la minimización de los efectos fantasma y reflejos.

En el auditorio principal se ha incorporado un nuevo sistema electroacústico "Line Array", que disminuye las distorsiones al máximo y proporciona gran fidelidad en altas frecuencias, logrando un sonido impecable.

El Palacio de Congresos es la única sede especializada en Valencia que cuenta con este tipo de tecnología fija en el edificio, según las fuentes.

El edificio ha sido pionero en España en la adquisición del nuevo sistema de conferencias "IP Dicentis" y el sistema digital de traducción simultánea "Integrus", que ofrece soluciones integradas que unen auditorios y salas a través de la red informática.

Se ha instalado una tecnología que garantiza en todas las salas la máxima inteligibilidad de los discursos y ponencias, logrando experiencias de debate similares al cara a cara.

Desde el punto de vista comercial, el Palacio de Congresos trabaja con una cartera de más de 500 actos, que aseguran la continuidad de la actividad del recinto.

Para este año se ha aumentado la cartera con 146 nuevos eventos y 47 más confirmados para el futuro, de los que 32 son congresos y convenciones hasta el año 2022, que se prevé que generarán 94.000 pernoctaciones y un impacto de 50 millones de euros.

En estas fechas, ya hay confirmado un 13 % de eventos más que el año pasado por estas mismas fechas.

Entre las previsiones del segundo semestre de 2017 están la tercera Cumbre de Alcaldes del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP), el Congreso AECOC Gran Consumo, el Congreso Europeo de Fundaciones de Empleo CONACEE, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), el noveno Congreso Nacional de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y el LXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que supondrá la cuarta edición consecutiva celebrada en el Palacio de Congresos.

Para años futuros destaca la Asamblea Internacional de Intérpretes (AIIC General Assembly), el Simposio Internacional del Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos, la European Calcified Tissue Society (ECTS), el Congreso de la Sociedad Española de Reumatología (SER), el World Congress on Controversies in Neurology (CONy), el 22nd International Conference on General Relativity and Gravitation y el International Zeolite Congress IZA.