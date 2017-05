Oltra: el centro de Segorbe debió "denunciar y despedir" al trabajador

Castellón, 29 may (EFE).- La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusuivas, Mònica Oltra, ha afirmado que el centro de menores de Segorbe debió "denunciar y despedir" al trabajador acusado de un presunto abuso sexual ya que la dirección era "plenamente consciente de lo que estaba pasando".

Oltra ha hecho estas declaraciones en Castellón donde ha asistido a la firma de un protocolo de intenciones sobre la cesión por parte de la Genneralitat del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Burrull al Ayuntamiento de Castellón.

Preguntada sobre si la Conselleria se plantea asumir la gestión el Centro de Menores la Resurrección de Segorbe y si se va a llevar el caso a Fiscalía, Oltra ha dicho que "todos los hechos están ya en manos de Fiscalía".

La Conselleria trasladó a todos los menores de este centro el pasado día 9 de mayo por "indicios de maltrato" y la existencia de un posible caso de abuso sexual.

Según ha relatado Oltra, el 12 de marzo la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "trasladó a Fiscalía todos los hechos relevantes que han ocurrido en el centro de Segorbe y todos los testimonios posteriores que se han ido recogiendo de niños y padres".

A partir de ahí, ha añadido, "la Fiscalía tiene que investigar y ver si lo judicializa" y con ello, ha resaltado, "la parte de la Conselleria está hecha".

Otra cuestión, ha explicado, es que "también se depuren otras responsabilidades", ya que, al parecer, la dirección del centro de Segorbe va a denunciar a la Conselleria.

Mónica Oltra ha dicho que lo que la Conselleria quiere saber es "por qué, si saben el camino al juzgado, no denunciaron en su día al presunto abusador sexual que trabajaba en el centro y ahora denuncian a la Conselleria por haberse llevado de allí a los niños para protegerlos".

La vicepresidenta ha aseverado que la dirección del centro era "plenamente consciente de que lo que estaba pasando allí era un delito grave y al presunto abusador se le dio a elegir entre despido o denuncia".

En un caso así, ha añadido la vicepresidenta Oltra, "no hay dicotomía, no es despido o denuncia, sino despido y denuncia", por tanto "también se deberá aclarar por qué no se denunció a un presunto abusador sexual que tenían trabajando en el centro cuando eran plenamente conscientes de que era un delito".