Fantasmas y terror psicológico en infancia en La vuelta de tuerca, de Britten

València, 29 may (EFE).- El Teatre Martín i Soler acogerá el 2, 4, 6 y 10 de junio "The Turn of the Screw", una ópera en inglés dividida en un prólogo y dos actos con música de Benjamin Britten, en la que se conjugan, según su director de Escena, Davide Livermore, "fantasmas y terror psicológico" en la infancia.

Livermore ha señalado que el título de la ópera, basada en la novela homónima de Henry James y que en español significa "La vuelta de tuerca", hace referencia a "la imposibilidad de salir de un laberinto de dolor y sufrimiento" cuando se hace "un daño profundo".

El director Artístico del Palau de les Arts y responsable de escena de esta ópera ha explicado que la obra "nos enfrenta a temas de actualidad a los que la ciudadanía prefiere no mirar", como "la violencia, el abuso y el fin de una inocencia", que se proyecta en la figura del personaje Miles, encarnado por dos jóvenes de 14 años, Jeremie de Rijk y William Hardy.

"Artísticamente es una propuesta de primer nivel", ha matizado Livermore, que ha aplaudido el trabajo de los artistas procedentes del Centro Plácido Domingo y el de los dos jóvenes, que "no son dos adolescentes que cantan, sino dos artistas y un ejemplo para todos", que ponen junto a sus compañeros "el ego al servicio de la dramaturgia".

Livermore ha puntualizado que en la obra se pone de relieve que "tenemos una sociedad que no carga con la responsabilidad educativa" y ha hecho hincapié en la idea de que cada vez más a los niños no se les deja ser niños.

Con respecto a la aparición de fantasmas en escena, Livermore ha expuesto que se ha basado en el teatro inglés, "que da credibilidad a la nada" y en la película "Fantasmi a Roma", donde la "representación de lo sobrenatural es una cuestión de convicción".

El director musical de "The Turn of the Screw", Cristopher Franklin, ha expuesto que la idea de Britten cuando creaba era "hacer óperas de pequeño formato para llevarlas por los pequeños pueblos de la campiña inglesa", a lo que Livermore ha añadido que por ese motivo se representará en un espacio pequeño como el Teatro Martín y Soler, en el que es más fácil establecer "una cercanía actoral importante para el público".

Franklin ha indicado también que el principal desafío con Britten radica en "trabajar bien la dramaturgia y a los personajes", a lo que ha agregado que en "The Turn of The Screw" se establece "la unión perfecta entre la música y el trabajo de escena".

"The Turn of the Screw" narra "la convivencia en el seno de la naturaleza de dos niños con dos mujeres y dos fantasmas, en una relación que no se sabe bien si discurre entre vivos y muertos o entre personas que combinan juntas un perverso juego de espejos en el que se refleja un pasado que se desea oculto y acallado.

Esta ópera tiene un precio único de 25 euros, lo que es "perfecto para quienes quieran descubrir la ópera por primera vez", ha resaltado Livermore.