Bonera: "Mi prioridad es quedarme en el Villarreal y espero saberlo pronto"

Vila-real , 29 may .- Daniele Bonera, defensa de 35 años del Villarreal, afirmó que espera saber esta semana si podrá cumplir su "prioridad" y continuar en el conjunto castellonense la próxima temporada.

"Hemos quedado para esta semana para reunirnos y ver que idea tiene el club respecto a mi futuro y la opción de poder continuar un año más", explicó el jugador italiano.

Bonera aseguró sentir "ganas y fuerza para continuar como hasta ahora" y admitió que el Villarreal es su "primera opción", pero reconoció que maneja "alguna otra oportunidad" de no darse la continuidad con los castellonenses.

"Estos dos años han sido muy buenos, desde el primer momento me he sentido muy a gusto y muy adaptado al club, me gustaría continuar pero es un tema que depende del club y del entrenador", afirmó.

Además el jugador agradeció que los dirigentes del club califiquen su papel en el vestuario como muy importante. "Es algo que creo debe hacer un jugador veterano y de mi experiencia, además es algo que siempre me ha gustado hacer", concluyó.