La AECC Valencia cerró 2016 con 79.500 atenciones y 2,1 millones de inversión

València, 29 may (EFE).- La delegación en Valencia de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) cerró 2016 con más de 79.500 atenciones y una inversión cercana a los 2,1 millones de euros, en un año en el que crecieron un 11 % las necesidades de atención psicológica.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de la memoria de actividad de 2016 de la entidad, que el pasado año lanzó un nuevo recurso, "ayudas económicas de emergencia" que dieron apoyo a una decena de pacientes con cáncer en situación de vulnerabilidad.

La memoria ha sido presentada con motivo de la celebración, el próximo 1 de junio, de la Cuestación Anual, que cumple 60 años de vidas y donde se espera que la sociedad valenciana siga respondiendo como hasta ahora en su compromiso de la lucha contra el cáncer.

Algo más de 300.000 euros se recogieron en la Cuestación del pasado año, que este año contará con 2.000 voluntarios en las 151 mesas petitorias presentes en la ciudad, donde se movilizarán cera de 2.600 huchas verdes, ha explicado el presidente de la entidad, Tomás Trénor.

Durante 2016 las necesidades de atención psicológica crecieron un 11 % hasta las 7.735 sesiones, y se atendió a 15.360 mujeres en la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama, lo que permitió la detección precoz de 123 tumores, y hubo 3.378 sesiones de deshabituación tabáquica, con un 45 % de éxito.

Tomás Trénor ha asegurado que no han percibido que se hayan reducido las donaciones en la Asociación tras algunos casos de irregularidades en algunas entidades: "No tenemos miedo, hay una gran transparencia y no nos ha afectado".

También ha subrayado que la junta asociada de la AECC es una "entidad independiente" del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y ante la licitación de la Conselleria de Sanidad de las nuevas condiciones de los servicios de oncología, ha respondido: "Administrativamente nos adaptaremos. La junta no tiene ninguna preocupación".

La gerente de la AECC Valencia, Helena Alloza, ha explicado que el 30 % de los 2,2 millones de euros invertidos el pasado año ha sido para apoyo y acompañamiento; el 29 % para programas de detección precoz de mama; el 27 % para investigación y el 14 % para promover la salud.

El vicepresidente de AECC Valencia, Antonio Llombart, ha subrayado que más del 70 % de los cánceres se produce a partir de los 70 años, y la incidencia en la Comunitat es mayor que la de otras autonomías debido a la población envejecida que la elige como destino para vivir por el clima.

Más de 250.000 españoles sufrirán cáncer este año, algo más de 20.000 de ellos en la Comunitat, una tendencia que sigue en aumento aunque también ha crecido la supervivencia a cinco años o más debido a que el diagnóstico temprano permite atender antes los tumores.

La obesidad, el sedentarismo y el consumo de tabaco son las causas externas fundamentales, y que podrían controlarse, de un 30 % de las neoplasias, según Llombart, quien ha insistido en la necesidad de tener una vida sana, hacer ejercicio físico y no fumar.

También ha incidido en la necesidad de protegerse la piel de las radiaciones solares para evitar la aparición del melanoma, y ha insistido en la necesidad de ponerse protección desde los primeros años de vida, ya que la piel tiene memoria y una exposición demasiado exagerada puede llegar a mutar el DNA.

En el campo de la investigación, han subrayado que la AECC Valencia destinó durante el pasado año mas de medio millón de euros a proyectos de investigación, que ha permitido dar cinco becas a jóvenes investigadores.

También ha indicado que mientras la respuesta a los cribados de cáncer de mama es muy satisfactorio, aquella es menor en el caso de los relacionados con el cáncer colorrectal, ya que las pruebas son más complejas e incómodas.