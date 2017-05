Rambla y el exedil que destapó Gürtel hablarán de Feria Valencia en Les Corts

València, 28 may (EFE).- Tres exconsellers, entre ellos Vicente Rambla, y el exconcejal de Majadahonda (Madrid) que destapó la trama Gürtel, José Luis Peñas, comparecerán la próxima semana en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la gestión de Feria Valencia.

La comisión de investigación ha citado el jueves a los exconsellers de Economía e Industria Vicente Rambla, Enrique Verdeguer y Fernando Castelló, respectivamente, además del exconcejal madrileño que destapó la trama Gürtel, José Luis Peñas.

Peñas tenía que haber comparecido en esta comisión el pasado 20 de abril, si bien pidió posponer su citación para poder asistir ese día a la comparecencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en la Audiencia Nacional para declarar en el proceso sobre la "primera época de Gürtel".

La comisión de investigación también ha citado el jueves a la ex directora general de Márquetin de Feria Valencia Cristina Olmeda, y el ex director general de Comercio y Consumo de la Generalitat y ex vicepresidente primero del Patronato de Feria Valencia Carlos Mazón.

La actividad parlamentaria de la semana, en la que no habrá pleno, arrancará mañana con la reunión de la subcomisión de estudio para la realización de un trabajo integral encaminado a la erradicación de las violencias de género en la Comunitat, donde se analizará la elaboración de las conclusiones y propuestas de la subcomisión.

El martes se reunirá la comisión de Peticiones, en la que el Síndic de Greuges, José Cholbi, expondrá y debatirá con los grupos parlamentarios el informe anual de la institución correspondiente al año 2016.

También el martes se reunirá la comisión de Educación y Cultura, donde comparecerá el nuevo presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Luis Boyer, para informar de la situación de esta fundación, surgida de la obra social de la antigua CAM, hoy absorbida por el Banco Sabadell.

El martes habrá también Junta de Portavoces y reunión de la comisión de Obras Públicas, en la que se votará una propuesta de Ciudadanos sobre la realización de las inversiones necesarias en la línea C3 de Cercanías de València.

El miércoles se reunirá la comisión de Industria y Comercio, donde comparecerá el conseller de Economía, Rafael Climent, para explicar las líneas directrices del decreto que regula el Plan energético valenciano.

Asimismo, la comisión votará si comparece en ella el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, para explicar la posición del Gobierno ante el Tratado Transatlántico de Comercio de Inversión (TTIP) y poder evaluar sus efectos en el territorio valenciano.

El miércoles está convocada también la comisión de Sanidad, donde el PP defenderá una propuesta referida al cierre de camas hospitalarias durante el periodo vacacional, y Compromís planteará la necesidad de un nuevo protocolo de lucha contra el VIH.

La comisión de Política Social acogerá el miércoles la comparecencia del secretario autonómico de Empleo para explicar el incremento de la tasa de paro de los menores de 25 años, y la comisión de Derechos Humanos recibirá el jueves a un representante de Amnistía Internacional para hablar de la situación de los derechos humanos en el mundo.