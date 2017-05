El Elche apura sus opciones de permanencia ante un Reus sin presión

Elche /Reus , 27 may .- El Elche, penúltimo clasificado, apura sus opciones matemáticas de lograr la permanencia en LaLiga 1/2/3 ante el Reus Deportiu, que acude sin presión a la cita del estadio Martínez Valero.

El conjunto ilicitano afronta el encuentro en una situación crítica, ya que tras acumular seis derrotas consecutivas, récord negativo en la historia de la entidad, está obligado a sumar siete puntos en las tres próximas jornadas para tener opciones de evitar el descenso.

El Reus, por su parte, acude a Elche con los deberes hechos y con la intención de sumar cuanto antes los puntos que le puedan dar la permanencia matemática en la competición.

Vicente Parras, entrenador del Elche, ha concentrado al equipo durante tres días esta semana en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar para cambiar la dinámica del grupo y aislarle del entorno, muy pesimista en cuanto a las opciones de salvación.

Una semana más, el Elche sufre una plaga de bajas, ya que no podrá contar por sanción con el central Sergio Pelegrín, además de los lesionados de larga duración Javier Matilla y Edu Albacar.

Tampoco llegan al partido Guillermo Fernández, Pedro Sánchez, Hugo Fraile y Albert Dorca, en la recta final de la recuperación de sus lesiones, ni Armando Sosa 'Mandi', quien no puede participar tras ser retirada su ficha por la grave lesión de rodilla que sufrió en agosto.

También es duda Armando Lozano, quien apenas se ha ejercitado con el grupo durante la semana.

La buena noticia para Parras es que sí podrá contar con Borja Valle tras cumplir el delantero cedido por el Deportivo de La Coruña un partido de sanción ante el Getafe.

El jugador berciano será titular en ataque junto a Juan Francisco Martínez 'Nino'. Las dudas del técnico están en el medio campo, donde Álex Fernández, Fabián Ruiz y Pelayo Novo se disputan un puesto.

En el otro lado, el triunfo del pasado fin de semana ante el Sevilla Atlético (2-1) otorgó la permanencia virtual al Reus Deportiu, conjunto que no tiene que sufrir por su continuidad en la segunda categoría del fútbol español pese a ser esta campaña un novato en la misma.

El equipo tarraconense quiere rematar la faena y abonarse a las matemáticas para considerarse completamente un equipo de Liga 1/2/3. Para ello, con sus 51 puntos en la tabla, querrá llevarse el triunfo del Martínez Valero.

El entrenador del Reus. Natxo González, ya anunció el viernes que no haría demasiados cambios, de forma que no habrá un equipo cargado de suplentes sobre el campo ilicitano. De hecho, al ser preguntado sobre si le daría la alternativa a Codina bajo palos, aseguró: "Jugarán los que tengan que jugar para ganar el partido, como siempre"

Lo que sí anunció el técnico es que tres futbolistas son duda, todos ellos por molestias musculares. Uno de ellos es el central Pichu Atienza, que lleva renqueante durante algunas semanas, pero que forzó para jugar ante el filial sevillista y lo hizo a un gran nivel. Este sí podría jugar, aunque Melli está preparado por si tuviese que ser él el escogido.

Más problemas hay en la delantera. David Querol y Máyor no están recuperados y no se prevé que ninguno de los dos esté en el once. Ya llevan dos semanas sin entrar en la convocatoria, y parece que la situación se alargará una jornada más.

Quienes sí regresarán al once serán el capitán Ramon Folch, en el centro del campo, y Alberto Benito, en el carril izquierdo de la retaguardia. Ambos fueron baja la pasada semana por sanción, y ya pueden regresar al once.

.

Alineaciones probables:

Elche: Juan Carlos; Correa, José Ángel, Túñez, Iriondo; Josete, Fabián; Liberto, Hervías, Borja Valle y Nino.

Reus Deportiu: Edgar Badia; Miramón, Melli, Olmo, Alberto Benito; Folch, López Garai; Vaz, Vitor, Carbia; y Edgar Hernández

Árbitro: Arias López (Cantabria).

Campo: Martínez Valero.

Hora: 18:00 horas.