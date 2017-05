T.Cantó pide al PP que "no apriete el culo" porque la comisión es inevitable

Madrid, 27 may (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP, en valenciano Toni Cantó, recomienda a este partido que "no apriete tanto el culo" porque, como le decía su madre, "la inyección dolerá más" y por mucha "bronca" que monte, la comisión es "inevitable".

Tienen que "relajarse" y dejar de hacer "filibusterismo" porque por esta comisión parlamentaria, que arrancó ayer en el Congreso, "pasarán los que tenga que pasar", incluido Mariano Rajoy, que podría ser el primero en hacerlo como quieren el PP y el PSOE, explica Cantó en una entrevista con Efe.

Precisamente intuye algún tipo de pacto "raro" entre las dos principales fuerzas políticas para que el presidente del Gobierno sea el primer compareciente, en lugar del último como ve más razonable el dirigente de Ciudadanos.

"No tengo pruebas -dice-, pero no sé si tienen algún acuerdo relacionado con la comisión de Cajas, donde los dos y también Podemos, a través de IU, tienen mucho que ocultar".

A su juicio, que sea Rajoy quien inaugure esta comisión de investigación "es perder un cartucho" porque debería acudir cuando se haya escuchado a todos los comparecientes y se tenga todo "bien armado" para poder interrogarle a fondo.

Ciudadanos quiere que la comisión empiece a trabajar cuanto antes, en julio, y que Rajoy no vuelva a aprovecharse de la "agosticidad" para acudir al Congreso el día en que "más de media España esté en la playa" y que lo que diga pase casi desapercibido.

Otra de las propuestas del partido naranja es que se investigue al PP a partir de 2004, coincidiendo con el mandato de Rajoy como líder del partido. "Hay quien querrá hablar de Franco -afirma en alusión a Podemos-, pero yo creo que para ser útiles y prácticos hay que ceñirse a ese momento".

En todo caso, cuando le tenga delante, Cantó tiene claro cuál será la primera pregunta que hará al jefe del Ejecutivo: "¿Realmente no se enteró de nada?. Fue un clamor durante mucho tiempo en España que todo el mundo sabía ¿y usted no lo conocía?".

La siguiente cuestión que le planteará es por qué "no hizo nada para evitarlo y no estableció ningún control", y por qué ni siquiera "curioseó" en las entrañas de su partido para tratar de averiguar si era verdad o no ese "rumor" que corría por todo el país.

Lamenta el "coste" tan grande que ha causado la inacción de Rajoy ante la corrupción del PP, un coste que no ha sido solo económico, señala, sino también en términos de "desafección" y que, entre otras cosas, ha llevado a "gran cantidad de gente" a echarse en brazos del populismo. Gente -asegura- que "ya no quiere cambios sino venganza".

Y es en el ámbito del populismo donde Cantó enmarca la moción de censura de Podemos contra Rajoy porque ve esta iniciativa como "una moción de propaganda", ya que Pablo Iglesias -señala- solo quiere poner "otro autobús en la calle" y montar "otro show".

Cree que Iglesias no ha tenido la "voluntad" de llegar a "ningún acuerdo con nadie" para impulsar la moción y que se ha lanzado a montar "un numerito" en el Congreso, que no tiene seguidores.

Afirma que todavía no se ha planteado en la dirección de su grupo quién intervendrá en el debate de la moción, que será el 13 de junio, porque de momento están ocupados con los Presupuestos, que es lo que toca estos días, insiste.

Si bien "lo suyo" son las tablas, Cantó está especializándose en los temas de corrupción y regeneración porque además de ser el portavoz de la comisión de investigación sobre las cuentas del PP, preside la permanente de Calidad Democrática y de la que espera que salga toda una estrategia legislativa para evitar "que la historia se repita".

Y fundamental para él es que los partidos sean "responsables subsidiarios" de los delitos que cometan porque, si así fuera, recalca Cantó, Rajoy, por ejemplo, sería el primer interesado en fiscalizar a todos sus cargos porque estaría en juego la venta de todas las sedes del PP.

Si bien lleva cinco años de lleno en la política, primero con UPyD y ahora al lado de Albert Rivera, reconoce a Efe que "el teatro es su vida" y que lo echa "muchísimo de menos", algo que no le pasa tanto con el cine y la televisión.

Por eso, "para quitarse el mono" se deja caer de vez en cuando por los escenarios, algo que le permite la ley y que hace los fines de semana y en vacaciones.

Hasta fin de año tiene previsto hacer el "Aquiles" en seis ciudades, una obra con la que triunfó en Mérida el verano pasado y por la que cosechó uno de los éxitos "más grandes" de su carrera.