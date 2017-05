Roig Negueroles: "La idea es mantener el bloque y hacer dos o tres fichajes"

Vila-real , 26 may .- El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, señaló que la idea del club de cara a la próxima temporada es mantener el bloque y potenciarlo con dos o tres fichajes.

"La idea es la de mantener el bloque, tenemos una buena plantilla, un buen equipo y nos gustaría mantenerlo. Si no hay salidas pensamos en dos o tres fichajes, no más", apostilló.

"Tenemos tiempo hasta que empiece la liga y acabe el mercado, no pensamos en muchos cambios en la plantilla. Pero lo de las posibles salidas depende siempre de otros equipos y no de nosotros, por lo que veremos qué puede pasar", añadió.

Respecto al traspaso del defensa argentino Mateo Musacchio al Milán por 20 millones de euros comentó que "esperamos que se termine la semana que viene y habrá que reemplazarlo y esa es una necesidad. Después tenemos jugadores cedidos que vamos a ver qué pasa con ellos y si alguno continúa con nosotros".

Uno de los jugadores que se encuentra en esa tesitura es el meta Andrés Fernández, cedido por el Oporto, quien ha realizado un gran final de temporada tras suplir con éxito al lesionado Sergio Asenjo.

"El club está muy contento con Andrés Fernández, tanto en lo deportivo como en lo personal, por lo tanto es una opción para que siga con nosotros", reconoció.

Por último, el dirigente incidió en que no tienen ninguna oferta por jugador alguno de la plantilla. "Interés puede, pero ofertas no hay ninguna. Siempre hay cosas, pero la verdad es que no lo que se puede leer en la prensa", concluyó.