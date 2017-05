Oltra: No son necesarias medidas cautelares al no haber daños irreparables

València, 26 may (EFE).- La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha defendido hoy que no hay argumentos que justifiquen la suspensión cautelar de la aplicación del decreto de plurilingüismo porque "no existe un daño irreparable" y las acreditaciones no empezarán hasta 2024.

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha señalado que "hay muchas cuestiones que justificarían que el proceso siguiera adelante", y que se pueda en todo caso "dirimir la cuestión en un procedimiento que entre en el fondo del asunto, sin necesidad de tener una medida cautelar dado que no existe daño irreparable".

La vicepresidenta ha manifestado que la Abogacía de la Generalitat está trabajando en el recurso a la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), y ha señalado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara en esta cuestión.

"Para tomar unas cautelares tiene que haber acreditado un daño irreparable y en este caso no puede haberlo cuando primero el decreto solo afectará a los niños que están en infantil de tres años", una etapa que, ha recordado, "no es obligatoria".

Ha añadido además que si la materia objeto de conflicto son las acreditaciones, éstas "no empiezan hasta el año 2024" y que por ello hasta entonces hay tiempo suficiente para que haya una resolución sobre el fondo del asunto y "tomar medidas cautelares en 2017 a lo mejor es un exceso de prudencia".

Oltra ha insistido asimismo en que todos los centros podrán certificar el conocimiento de idiomas, "hayan optado por el nivel que hayan optado", y ha trasmitido a las familias "tranquilidad absoluta" porque la decisión judicial no afectará a la matriculación, ni a la normativa de admisiones y "en ningún caso a la normalidad de los centros educativos".

Preguntada si la Generalitat contempla un "plan B" en caso de que el TSJCV mantenga la suspensión cautelar del decreto, Oltra ha respondido que "no hay un plan B" porque esta medida no afectará al centro ni a la competencia lingüística de cada centro, y ni a la admisión, ni al calendario de matriculación".

Para la portavoz del Consell, "hay muchas cuestiones que justificarían que el proceso siguiera adelante sin necesidad de cautelares", y ha recordado que el Ministerio de Educación ha considerado que el decreto "se ajusta a la legalidad"

Preguntada también sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción del archivo de las piezas 1 y 2, en las que se investigan supuestos cobros irregulares de horas extra de personal docente y los salarios de liberados de la patronal de la educación concertada, ha señalado que "la Fiscalía viene a decir que ha habido una serie de irregularidades pero que quien debería dirimirlas es el Tribunal de Cuentas".

"La Fiscalía dice que hay que depurar el pago no justificado ni ajustado a la normativa a determinados colegios privados y esos pagos no deberían haberse producido aunque interpreta que no hay suficiente prueba de delito", y el asunto se tiene que dirimir en el Tribunal de Cuentas, ha precisado.