Oltra defiende la actuación de los trabajadores de Monteolivete sobre menores

València, 26 may (EFE).- La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido la actuación de los trabajadores del centro de menores de Monteolivete, y cree que no ha habido "negligencia" respecto de la custodia de los menores que residían en él.

"Son niños en situación de protección, no están encerrados. Cuando tienen una edad tienen derecho salir con sus amigos a tomarse un helado o al cine", ha destacado Oltra tras el pleno del Consell, al ser preguntada por los supuestos casos de prostitución de menores de este centro por parte de personas de fuera del centro.

Oltra también se ha referido a las denuncias anunciadas por la dirección del Centro de Menores "Nuestra Señora de la Resurrección" de Segorbe por haber podido vulnerar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen del centro con sus declaraciones públicas en Les Corts.

Tras constatar que la dirección del centro "conoce el camino del juzgado", ha dicho que le hubiera gustado que lo hubiera conocido también para ir a "denunciar al presunto abusador sexual que tenían trabajando en el centro" y al que, según ha criticado, "le dieron a elegir entre denuncia o despido".

"Cuando una persona que dirige un centro de menores tiene conocimiento de un presunto caso de abuso sexual debe ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía, del juzgado o de la Policía", y también de la Conselleria, que es la que tiene la tutela de los menores, ha destacado.

Ha lamentado que este centro no hiciera "ni una cosa ni la otra", y señalado que la dicotomía en estos casos no debe ser "denuncia o despido", sino "denuncia y despido", porque una persona que presuntamente abusa de menores "si la quitas de un centro seguirá haciéndolo en otro".

Oltra ha asegurado que la Generalitat ha actuado siempre en favor del "interés superior del menor", y ha considerado que si los populares creen que hay otros intereses por encima del menor, como intereses de la entidad gestora de un centro o de "tapar determinadas miserias" o a las víctimas, es cuestión suya.

Ha afirmado que tanto la Generalitat como la Fiscalía tiene abiertas investigaciones, pero se ha mostrado "encantada" de que Les Corts Valencianes puedan crear una comisión de investigación sobre los centros de menores, pues cree que hay muchas cosas que saber.

Ha señalado que le gustaría saber "por qué durante la época del PP no se inspeccionaban los centros y se dieron consignas verbales de no" hacerlo; por qué no se atendieron denuncias de maltrato de 2014 o 2010 o por qué se enviaba a controlar los centros a las mismas personas encargadas de gestionarlos.

También ha mostrado interés por saber "por qué se llevaba a los niños a mendigar" o se les duchaba con agua fría, por qué un centro sostenido con fondos de la Generalitat estaba apuntado en el banco de alimentos; por qué se dejaba a los menores sin extraescolares o por qué ocho niñas tenían que compartir un desodorante.

"Si les Corts entienden que debe comparecer la directora del centro de Segorbe a dar explicaciones me parece bien", ha afirmado Oltra, quien está segura de que "muchos diputados querrán preguntar por qué no denunció al presunto agresor sexual" o por qué "culpabiliza a la víctima y no al agresor".

Sobre la difusión de datos de menores en su comparecencia en Les Corts, ha asegurado que cualquier información que se ha dado, se ha hecho tachando todos los datos personales e identificadores de los niños y utilizando nombres supuestos, y ha insistido en que en esa comparecencia informó de la investigación sobre corrupción de menores en Monteolivete y de una detención.

Ha defendido la actuación de los trabajadores de este centro, pues, según ha indicado, "el peligro para los menores está fuera del centro, no en los trabajadores" y ha asegurado que gracias a los educadores se ha podido "enderezar la situación".