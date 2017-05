Puig: Los trámites de matriculación en Educación siguen con normalidad

València, 25 may (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado hoy que los trámites de matriculación en centros educativos "siguen con normalidad" y que la suspensión cautelar de la aplicación del decreto de plurilingüismo "es cautelarísima y no llega al fondo del asunto".

En la sesión de control al Consell que se celebra hoy en Les Corts, Puig se ha referido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia hecha pública ayer de suspender la aplicación del decreto de Plurilingüismo que fue recurrido por la Diputación de Alicante, presidida por el PP.

En respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Isabel Bonig, Puig ha insistido en que dicho decreto "cuenta con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, y el aval del Ministerio de Educación", por lo que ha querido transmitir "seguridad a las familias".

La líder del PP valenciano ha reprochado a Puig que se refiera a quienes optan por la educación concertada como "privilegiados" y ha insistido en las decenas de miles de quejas y alegaciones que, según ha asegurado, se han dirigido a las políticas de la Conselleria de Educación en los dos últimos años.

Al respecto, Puig ha acusado a Bonig de ser la "líder de la posverdad" porque "nunca" ha dicho que sean "unos privilegiados los que van a la concertada. Lo que pasa es que quien decide es la familia, no el colegio, y no hay libertad sin igualdad. El Consell busca igualdad de oportunidades", ha agregado.

Según Bonig, "cuando se quiebra la libertad se esfuma el futuro. Usted -a Puig-, me dijo que cuando yo hablaba de libertad me refería a privilegios. Usted sabrá cómo se relaciona con la oposición, pero no le permito que suba a la tribuna a decir que quienes se manifiestan contra las políticas contra la educación concertada quieren jugar a los fantasmas partidistas".

"Es una pena que en pleno siglo XXI tengamos que salir a la calle para defender nuestros derechos. Su problema es el sectarismo y la radicalidad. Dicen que no tienen dinero para pagar centros especiales de empleo, que no hay para más colegios, apelan a la herencia recibida y quieren abrir una televisión que será un arma de destrucción masiva del PP", ha agregado.

"Privilegios -ha añadido- son los coches oficiales, como al que yo he renunciado, o que Oltra agote el cupo de asesores en lugar de contratar inspectores".

Por último, ha preguntado a Puig si "puede asegurar que el Ministerio de Educación ha dado el visto bueno al decreto de plurilingüismo" y si ha recibido otro requerimiento en materia de conciertos.

"Diga la verdad, no diga que el Ministerio ha aceptado el decreto. Si no responde, tendré que recordarle la frase de su líder: Ximo, cariño, no mientas", ha concluido.

En su respuesta, Puig ha afirmado que la Diputación de Alicante, que recurrió el citado decreto, es un "instrumento partidista" que "inicialmente se opuso al programa Xarxa Llibres y al final lo aceptó, un programa que ahora lo aplica incluso la Comunidad de Madrid de la señora Cifuentes, no está mal".

Sobre la polémica en torno al decreto de plurilingüismo también ha intervenido el conseller de Educación, Vicent Marzà, quien ha insistido en que el proceso de admisión de alumnos "continua con normalidad".

"Vamos a recurrir el auto del Tribunal porque no estamos de acuerdo -en referencia a la suspensión cautelar-, el Ministerio nos ha dicho en reuniones y vía carta que no hay ninguna imposibilidad jurídica, y tampoco el Consell Jurídic, donde está Camps, ha puesto ninguna objeción, sino que ha sido la Diputación de Alicante, que no es competente", ha concluido Marzà.