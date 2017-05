Plug and Play cambia su estrategia y se centra en "startups" en crecimiento

València, 25 may (EFE).- La aceleradora de proyectos Plug and Play Spain ha anunciado que en su próxima etapa se centrará en la unión entre empresas en fase de crecimiento y grandes corporaciones globales, apostando por un cambio "en su estrategia afín a su matriz internacional", Plug and Play Tech Center (en Silicon Valley).

La compañía, afincada desde 2012 en la Marina de València, ha afirmado en un comunicado que tras haber invertido "más de tres millones de euros" en empresas emergentes en "tan solo cinco años", se centrará a partir de ahora "únicamente" en la inversión y la unión de proyectos tecnológicos ya avanzados con grandes corporaciones globales.

Asimismo, ha especificado que este cambio dará comienzo tras finalizar el décimo programa de aceleración, que concluirá el próximo mes de junio y con el que cerrará su etapa anterior.

La multinacional afirmó al implantarse hace cinco años en València que su objetivo era "dar apoyo a jóvenes empresas tecnológicas de reciente creación" o "startups", con el objetivo de "sumergir" a estas nuevas iniciativas empresariales "en un ambiente emprendedor inspirado en Silicon Valley".

Tras cinco años activa en el país, Plug and Play Spain ha decidido "seguir la estela de su propia matriz", Plug and Play Tech Center, con sede en Silicon Valley, y ha anunciado que la aceleradora apostará por "la unión de las 'startups' tecnológicas más punteras con las empresas más relevantes de cada sector, ubicadas tanto en Europa como en Estados Unidos".

La multinacional ha valorado que este nuevo enfoque permitirá a las empresas en fase de crecimiento "acercarse económica y tecnológicamente a las compañías más relevantes" de trece áreas temáticas.

Estas comprenden salud y bienestar, comida y bebidas, tecnología aplicada a finanzas o a aseguradoras, turismo, nuevos materiales y embalaje, marcas y soluciones retail, movilidad, energía, logística, sostenibilidad, medios de comunicación o el internet de las cosas.

Plug and Play Spain ha matizado que la actividad de la matriz Plug and Play Tech Center es "frenética también en Europa", donde se han desarrollado "diferentes programas verticales con grandes socios corporativos".

También han añadido que en París se colabora con las Galerías Lafayette en el programa "Brand and Retail", y con la entidad financiera BNP Paribas en "Fintech", en Alemania se desarrollan verticales de "Mobility" con Deutsche Bahn, Daimler y Mercedes, así como un programa enfocado a medios junto al grupo Axel Springer realizado en Berlín.

El proyecto más reciente se ha iniciado en Ámsterdam, "donde se gestiona también un programa vertical sobre sostenibilidad en el ámbito de la moda junto a la fundación C&A", ha añadido.

Plug and Play Spain ha anunciado que tras "más de setenta startups aceleradas en España en solo cinco años" cierra su primer quinquenio "orgullosa de haber acelerado más de setenta proyectos tecnológicos a lo largo de una decena de programas coordinados desde València".

"En la ciudad se gestaron y cimentaron proyectos como Blinkfire, Glassy, Beroomers, Saleslayer, Influencity, Comprea o Graphext, entre otras", han expuesto desde la organización, a la vez que han puntualizado que tanto estas, como el resto de compañías tecnológicas del portfolio, "continuarán teniendo el apoyo y el respaldo de la aceleradora".