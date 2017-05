El Ministerio hizo un requerimiento al Consell sobre los conciertos

València, 25 may (EFE).- La portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig, ha afirmado que el Ministerio de Educación remitió el pasado mes de marzo al Consell un "requerimiento" sobre el decreto de los conciertos, en el que advertía de que no cumplía la normativa estatal en esa materia, al que la Generalitat aún no han respondido.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que lo que ha hecho el Ministerio ha sido remitir "una carta de colaboración" en la que plantea dudas sobre el decreto de conciertos, y Ciudadanos ha reclamado que se cumpla la legalidad y ha acusado al ministro de Educación de no "hacer los deberes".

Bonig ha explicado en los pasillos de Les Corts que el Ministerio cuestiona que se quiten conciertos "automáticamente" y que no se tenga en cuenta la demanda social al conceder conciertos, y ha recordado que ese decreto también está recurrido y pendiente de una resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Ha afirmado además que el Ministerio no ha dado el "visto bueno" el decreto de plurilingüismo, porque el Consell no ha desarrollado todavía el reglamento de ese decreto, donde debía corregir las "advertencias de ilegalidad" apuntadas por el Ministerio, y mientras no lo haga el decreto "adolece de ilegalidades".

Bonig ha instado al Consell a dialogar con toda la comunidad educativa para que el decreto del plurilingüismo y el de los conciertos atiendan sus demandas, ante la previsión de que la norma de los conciertos sea también "tumbada" en los tribunales.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que lo que ha hecho el Ministerio ha sido remitir "una carta de colaboración" en la que plantea algunas dudas sobre el decreto de conciertos y que la Conselleria de Educación está preparando la respuesta que dará al Gobierno.

Ferri se ha mostrado convencido de que una vez el Consell remita la respuesta el asunto no irá a más, tal y como pasó con el decreto de plurilingüismo, ha añadido.

El portavoz de Compromís se ha referido también a la paralización cautelar del decreto de plurilingüismo por parte del TSJCV, y ha afirmado que esto demuestra que el PP está en contra de que los niños aprendan castellano, valenciano e inglés.

La diputada nacional de Ciudadanos Marta Martín ha aplaudido que el TSJCV haya paralizado el "decretazo Marzà" sobre el plurilingüismo, que "genera desigualdades terribles", y ha lamentado la "esquizofrenia" del PP, que está en el Gobierno y podría parar el decreto pero se dedica a presentar recursos judiciales.

Martín ha instado al president de la Generalitat, Ximo Puig, a que "se siente a hablar" con el conseller y "le haga caerse del burro", y al ministro de Educación a que "se ponga a trabajar", porque "si hubiera hecho los deberes" y hubiera reaccionado no existiría ahora "esta inseguridad jurídica".