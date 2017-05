Gayá: "Tenemos que volver a Europa"

València, 25 may (EFE).- El lateral izquierdo del Valencia, Jose Luis Gayá, señaló que el nuevo entrenador del equipo Marcelino García Toral es un gran técnico y se mostró convencido de que van a hacer una próxima gran temporada y que deben luchar por volver a jugar competición europea.

"El equipo tiene que marcarse objetivos, tenemos que volver a Europa, trabajar duro, acoplarnos al sistema del entrenador y si entendemos todo lo que nos pide vamos a hacer un gran año y vamos hacer muy buena temporada", apuntó en declaraciones facilitadas por el club.

"El mensaje que le envío a la afición es que confíen en nosotros, en el proyecto y en el nuevo entrenador. Creo que vamos a hacer un gran año y ojalá el próximo año volvamos a estar en Europa", añadió.

Sobre el fichaje de Marcelino como entrenador para las dos próximas temporadas apuntó que "es una grandísimo entrenador y en prácticamente todos los equipos que ha estado lo ha hecho bien. Es un entrenador con un sistema muy diferente, suele jugar un 4-4-2, con importancia de los laterales y seguro las cosas van a ir bien".

El defensa, que hoy cumple 22 años, reconoció que la temporada que acaba de concluir "no ha sido fácil para nadie, esperábamos dar un paso más y no ha sido sí. Somos el Valencia y debemos dar mejor imagen de la que hemos dado esta temporada. Vamos a empezar de cero la siguiente".

A nivel particular comentó que "he hecho buenos partidos, he podido marcar un gol y aún tengo mucho margen de mejora y voy a intentar hacerlo la próxima temporada".

Gayá, que subió de la cantera hace pocos años, se mostró satisfecho por el ascenso de otros canteranos como Carlos Soler o Toni Lato, y se mostró partidario de dar más oportunidades jóvenes valores.

"Como canterano sé que hay mucha gente de abajo que está preparada pero les falta confianza para dar el paso. Al final son partidos, un jugador que sube del Mestalla tiene que jugar partidos, adaptarse al primer equipo. Tanto Soler como Lato, que han subido este año, lo han hecho perfectamente y me alegro mucho por ellos", afirmó.

"Carlos ha hecho una gran temporada y creo que ha sido la revelación de la liga. El poder tenerlo aquí muchos mas años (tras su renovación) es un gran noticia para afición y para todos nosotros", concluyó.