El conseller Climent al PP: Cree el ladrón que todos son de su condición

València, 25 may (EFE).- El conseller de Economía, Rafael Climent, ha defendido hoy que las contrataciones que realiza este departamento "cumplen estrictamente con la legalidad" y se hacen con "total transparencia", y ante las sospechas mostradas por el PP ha dicho: "Cree el ladrón que todos son de su condición".

Climent ha comparecido en el pleno de Les Corts Valencianes, a petición del PP y de Ciudadanos, para explicar las posibles irregularidades en la contratación de informes a una empresa de asesoría que no deposita sus cuentas anuales en el Registro Mercantil desde 2011.

El diputado del PP Juan Carlos Caballero ha instado al conseller a explicar por qué estudios adjudicados a la Universitat de València acaban elaborándose por una mercantil que no presenta sus cuentas desde 2011, y ha preguntado quién elabora realmente esos estudios y qué tipo de relación tiene Climent con esa empresa.

Caballero ha denunciado que todos los contratos menores de la Conselleria de Economía presentan algún tipo de "irregularidad" y ha planteado si no hay personal en este departamento o "en el chiringuito" que, a su juicio, es la Agencia Valenciana de la Innovación, para ejecutar este tipo de informes.

También le ha preguntado "cómo explica que una dirección general fraccione contratos" y "que la Dirección General de Economía elabore ofertas ficticias que siempre acaban recayendo sobre el mismo adjudicatario", y ha instado al conseller a decir si asumirá alguna responsabilidad por estos hechos.

La diputada de Ciudadanos Rosa García también ha criticado la contratación con una empresa que no presenta sus cuentas y que además es de la familia de un catedrático de la Universitat de València, asesor, según ha dicho, de la Conselleria de Economía.

"¿Cómo se le ha pasado ese pequeño dato si es usted el adalid de la transparencia?", ha preguntado García, quien ha denunciado que este catedrático está "desviando esos contratos a través de una sociedad familiar con la desvergüenza de publicitar en la misma su trabajo universitario".

Climent ha señalado que el incumplimiento de las obligaciones registrales de una sociedad mercantil "no afecta al procedimiento de contratación pública", y ha defendido que todos los procesos de contratación "cumplen estrictamente con la ley", algo que no puede decirse, a su juicio, de legislaturas anteriores.

Ha explicado que se solicitaron tres ofertas a la Universitat Jaume I y a dos empresas, y se presentó una única oferta por parte de Estudios y Procedimientos, SL, sociedad que, según ha dicho, ya había trabajado para la Generalitat, por ejemplo, en 2007, 2009 y 2011.

Tras asegurar que tanto el PP como Ciudadanos tienen "toda la documentación" sobre este contrato, ha asegurado que la Conselleria ignora la relación familiar de la titular de la empresa con el catedrático, a quien Climent ha dicho no conocer, al tiempo que ha negado tener relación con empresa alguna.

"Mienten compulsivamente", ha asegurado al PP y a Ciudadanos, y ha lamentado que se vea "la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga" en el propio, al tiempo que ha reprochado a los populares que hablen de transparencia y contratos menores cuando han estado durante años adjudicando sin selección y sin practicar "la más mínima transparencia".

"Cree el ladrón que todos son de su condición", ha dicho a Caballero, al tiempo que ha defendido que no se pueden realizar esos informes de manera interna porque no tienen "manos" suficientes para hacerlo y ha señalado que la empresa ha comunicado el inicio del proceso de regularización en cumplimiento del depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

El PSPV, Compromís y Podemos han coincidido en afirmar que "no hay caso" pues el proceso de contratación fue "correcto" y de lo que se habla es de un supuesto incumplimiento de una empresa que no presenta sus cuentas en el Registro Mercantil y de un supuesto incumplimiento de un funcionario con su universidad, algo que no compete a la Conselleria.