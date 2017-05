Circuito Triwhite reunirá a un millar de triatletas en Alicante

Alicante, 25 may (EFE).- La Triwhite Cup, circuito de triatlones populares que se disputa en cinco sedes repartidas en tres comunidades autónomas, reunirá este fin de semana a mil triatletas en Alicante, según han anunciado a Efe fuentes de la organización.

A las tradicionales competiciones en las distancias Olímpica, Sprint y Súper Sprint, que tendrán lugar el domingo junto a la playa de El Postiguet de Alicante, el circuito incluye en esta ocasión una prueba Aquwhite (natación y carrera a pie) que se disputará sábado por la tarde.

Fermín Egido, gerente del grupo White Go For It, organizador de la competición, destacó el impacto económico que la prueba dejará en Alicante, ya que casi el cincuenta por ciento de los participantes proviene de fuera de la ciudad, lo que supondrá un elevado número de pernoctaciones.

Egido destacó que en la prueba Súper Sprint la participación femenina superará a la masculina por vez primera en las seis ediciones del circuito, algo de lo que se congratuló ya que confirma, en su opinión, la tendencia del deporte español en los últimos años.

Alicante acoge la segunda etapa de circuito Triwhite que, tras la cita de Benidorm en abril, también contará con pruebas en Sevilla, Carboneras y San Javier.