Trigueros es elegido el mejor jugador por los aficionados del Villarreal

Vila-real , 24 may .- El centrocampista del Villarreal, Manu Trigueros, ha sido elegido por sus aficionados como el mejor jugador del equipo de la temporada 2016-17 que acaba de concluir.

Así tras haber elegido mensualmente al jugador más destacado, mediante votaciones gracias a la empresa cervecera Mahou, ha sido Trigueros el futbolista que ha sido votado más veces y el más regular de toda la plantilla.

Trigueros ha sido uno de los jugadores más utilizado por el entrenador, certificando la que es sin duda su mejor temporada desde que juega en el primer equipo. Siendo titular indiscutible y pieza clave para el equipo.

Un reconocimiento que el jugador reconoce le hace estar "muy orgulloso de este premio, ya que viene de la mano de la afición. Es un reconocimiento al trabajo de toda la temporada, lo que hace que sienta la confianza de la gente y de los compañeros", aseguraba.

Trigueros admite que esta ha sido una temporada en la que he dado "un paso hacia adelante, en la que he crecido como jugador y en la que me he sentido importante en el equipo".

El centrocampista ha sido el ser el tercer jugador con más partidos y más minutos jugados esta temporada, solo por detrás de Jonathan Dos Santos y Bruno Soriano.