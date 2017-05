Piatti: "Espero lograr cosas importantes con el Espanyol"

Cornellà de Llobregat , 24 may .- El extremo argentino Pablo Piatti ha confesado hoy, durante su presentación como jugador del RCD Espanyol hasta 2020, que espera lograr "cosas importantes" en el club catalán.

El futbolista ha jugado la temporada 2016-17 en el cuadro catalán en calidad de cedido por el Valencia y la entidad blanquiazul ha hecho efectiva su opción de compra.

"Me encontré a gusto desde el principio en el equipo. He disfrutado cada segundo que he vivido aquí, y lo sigo haciendo", ha explicado el extremo argentino.

Piatti, además, se ha mostrado satisfecho por su rendimiento a las órdenes del técnico Quique Sánchez Flores, con diez goles y diez asistencias: "Cuando llegué me propuso hacer una buena temporada y se dieron los alicientes para hacerlo. Ha sido una de mis mejores campañas como profesional".

El blanquiazul ha apuntado que al irse del Valencia buscaba "nuevos retos" en su carrera deportiva y, de cara al siguiente curso, el argentino ha subrayado que intentará alargar su dinámica positiva. "Tengo que ser regular y mantener el nivel competitivo", ha dicho.

Piatti ha asumido que la próxima campaña será más complicada. "La exigencia será mayor y difícil, porque hay equipos con presupuestos más altos, pero intentaremos trabajar para competir a su mismo nivel", ha dicho.