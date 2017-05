Pedro Martínez: "El resultado del otro día puede volverse en nuestra contra"

Valencia, 24 may (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, aseguró que la amplia victoria lograda ante el FC Barcelona Lassa en el primer encuentro de los cuartos de final (83-61) puede dar la errónea sensación de que son superiores al equipo catalán, del que destacó su enorme fortaleza en el Palau Blaugrana, donde se medirán mañana.

"El resultado del otro día se puede volver en nuestra contra", señaló el entrenador en rueda de prensa. "Lleva un poco a engaño, puede mostrar que somos muy superiores al Barcelona y no lo somos. No somos mejores que ellos, fuimos el otro día mejores que ellos y está por ver quién lo será mañana", destacó.

"La semana pasada todos pensábamos que nos iban a ganar, porque veníamos de perder y había quien pensaba que todo era un desastre. Si ahora pensamos lo contrario, 'mira qué bien está el Valencia y que mal el Barcelona', vamos a perder. Los que tenemos algo de experiencia sabemos que estas cosas funcionan así", añadió.

Además, dijo que tienen que estar preparados para dar "una buena respuesta" a un buen inicio de su rival, a recibir un parcial amplio o a que intente novedades tácticas.

Martínez subrayó la fortaleza que tiene el equipo catalán en su pista y descartó que vayan a arrojar la toalla por la derrota inicial. "Para nada tenemos la sensación de que vayan a tirar el partido, más bien lo contrario", apuntó.

"Esperamos a un Barça a su mejor nivel, que en casa es muy alto. Allí han ganado al Real Madrid, al Baskonia, a nosotros y al Unicaja. En su campo se merece todo el crédito", señaló. "El Barcelona en la ACB solo ha perdido dos partidos, ha ganado al primero, al segundo, al tercero y al cuarto", reiteró.

"Pensar que no vamos a jugar contra el mejor Barça posible es un error de planteamiento que no cometemos. Somos conscientes de que podemos perder, que es una posibilidad", dijo.

Martínez afirmó que le habría gustado que no hubieran pasado tantos días entre el primer encuentro y el segundo y resaltó que será muy difícil frenar a Tyrese Rice.

"Es difícil porque su técnica y su velocidad de ejecución es muy buena. Intentaremos mejorar pero tiene ese punto de jugón que, con uno o dos 'dribblings' saca muchísima ventaja. Es un factor a mejorar pero siendo conscientes de que es un talento individual muy grande", explicó.

Además, el entrenador reconoció que su equipo no ha mostrado un buen nivel como visitantes en los últimos partidos de máxima exigencia que han tenido, aunque dijo que no tiene un análisis claro de por qué ha sido así pero no quiso incidir mucho "porque cuando hablas mucho de ello es peor, es una losa".