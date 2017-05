Educación recurrirá la suspensión cautelar del decreto de pluriligüismo

València, 24 may (EFE).- La Conselleria de Educación va a recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia valenciano que suspende cautelarmente el decreto de plurilingüismo porque considera que tiene "toda la garantía de estar fundamentado y tener una base tanto pedagógica como jurídica".

Así lo ha manifestado el conseller Vicent Marzà a los periodistas en los pasillos de Les Corts tras conocer que el alto tribunal ha estimado la petición del recurso presentado en su día por la Diputación de Alicante.

"No es una sentencia firme y vamos a presentar el recurso porque no estamos de acuerdo y tenemos toda la garantía de que el decreto está fundamentado y tiene una base tanto pedagógica como jurídica, sobre todo porque tiene el aval tanto del Consell Jurídic Consultiu como de la Abogacía y del propio Ministerio", ha agregado.

El conseller ha explicado que tienen cinco días para presentar el recurso y como "la sentencia no entra en el fondo", va a explicar "cuáles son esos fundamentos y qué validez jurídica le ha dado el propio Consell Jurídic Consultiu.

"Las medidas cautelares no son firmes hasta que la sentencia no es firme y por tanto no se paraliza nada", ha dicho y ha insistido en que "no hay ninguna aplicación directa respecto a esa sentencia, es un paso más en el procedimiento y vamos a presentar el recurso y continuar con normalidad los procesos educativos que hay ahora".

"Estamos tranquilos porque sabemos que tiene una posición avalada por el Consell Jurídic Consultiu y la Abogacía", ha subrayado el conseller, quien ha considerado que si el decreto "no estuviera bien fundamentado no habría pasado los filtros que ha pasado".