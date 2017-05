Cs critica que no se encuentren responsabilidades penales en causa de metro

València, 24 may (EFE).- El diputado de Ciudadanos en Les Corts Valencianes Toni Subiela ha expresado el respeto de su grupo al archivo de la causa del accidente del metro de València, pero ha añadido que no entienden que "no se encuentren responsabilidades penales".

Subiela, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la cámara autonómica, ha trasladado asimismo el apoyo de su formación a las víctimas del accidente y a sus familiares en "un nuevo día duro", en un "largo proceso que parece que nunca se acaba de cerrar".

El diputado de Ciudadanos ha señalado asimismo el "respeto" al poder judicial, pero ha precisado que "no nos cabe más que la sorpresa porque no entendemos cómo puede ser que no se encuentren responsabilidades penales" tras la información sobre el suceso que se conoció en la comisión de investigación de Les Corts.